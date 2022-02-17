Bakan Koca: Düşünmek için çok zamanı olacak

Alınan bilgiye göre, geçen hafta Ümraniye Devlet Hastanesi'nde Kovid-19 olan bir hastanın kendisine müdahale eden acil tıp teknikerini darbetmesinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Hakan Ç, Kovid-19 olması nedeniyle bulunduğu karantinanın süresinin tamamlanmasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.

Buradaki işlemlerinin ardından şüpheli, Anadolu Adalet Sarayına getirildi.

Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakan Ç, buradaki savunmasında, bugüne kadar herhangi bir olaya karışmadığını, çok pişman olduğunu ve tutuksuz yargılanmak istediğini belirtti.

Sağlık Bakanı Koca: "Düşünmek için çok zamanı olacak"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları söyledi:

"Ümraniye Devlet Hastanesinde görevli tekniker arkadaşımıza şiddet uygulayan şüpheli, Covid karantina süresinin dolmasının ardından gözaltına alınıp, sevk edildiği hakimlikçe KASTEN YARALAMA suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. SUÇU ÜZERİNDE DÜŞÜNMEK İÇİN ÇOK ZAMANI OLACAK!"

"Çok pişmanım"

Şüpheli Coşkun hakimlikteki sorgusunda, "34 yaşındayım, bu güne kadar bir olaya karışmadım. Çok pişmanım" diyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti.

Tutuklandı

Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin "kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, atılı suçun kanunen tutuklama nedeninin varsayıldığı katalog suçlardan olduğunu, olay yerini gösterir kamera görüntülerine göre şüphelinin sağlık çalışanına kafa attığının tespit edildiğini belirtti.