Kamu Denetçiliği Kurumu da yaş şartı koydu

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Destek Personeli ve Teknisyen alanlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 4/B statüsünde sözleşmeli personel alım ilanı 10 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Ombudsman; koruma ve güvenlik görevlisi ile teknisyen alımlarında 35 yaş, destek personelinde (temizlik) ise 30 yaşından gün almamış şartı aramıştır.

Takipçilerimizin hatırlayacağı üzere, sözleşmeli personel alımlarında yaş şartı aranmasının hukuki açıdan sorunlu olabileceğini daha önceki yazılarımızda ifade etmiştik.

Gerekçe olarak ise "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın 12 nci maddesinde yer alan "Sözleşmeli olarak çalıştırılacakların, ilgili kurumun saptayacağı özel koşulların yanı sıra, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımaları gereklidir." hükmüne göre atıf yapılan 657 sayılı Kanundaki aşağıdaki şartların taşınması gerektiğinin ifade edildiği, ancak aynı Kanunun "Genel Şartlar" başlığı altında yer alan yaş şartıyla ilgili herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği görülmediği ifade etmiştik.

Kamu idarelerinin belirli unvan gruplarında genç istihdamın önünü açmak amacıyla ilanlarında yaş kriteri koyması hususunu kamu yararı ve hizmet gerekleri açısından uygun olduğunu düşünmenin yanı sıra, özellikle kamuya girişte yaş şartı gibi temel hususların Kanunla düzenlenmesine yönelik hukuki yorumlar birlikte değerlendirildiğinde, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ve atıf yapılan 657 sayılı Kanunda yaş sınırı koymaya dayanak bir hüküm bulunmadığından bu şekilde çıkılan ilanların yargıya taşınması halinde alımın " İPTAL " edilmesi kuvvetle muhtemeldir.

Bu itibarla, kamu idarelerine verdiği kararlar ve yaptığı işlemlerle örnek olmak yönünde başarılı bir rol üstlenen Kamu Denetçiliği Kurumunun halen başvuru süreci devam eden sözleşmeli personel alımındaki yaş sınırını yeniden değerlendirmesinde fayda olacağını düşünüyoruz!