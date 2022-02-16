İzmir'deki bir cezaeviyle ilgili iddialara yalanlama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında, "İzmir Şakran Cezaevinde bir çocuk koğuşu bulunduğu, bu koğuşta 17 çocuk ve 14 kadının bir arada yaşadığı" şeklinde yayımlanan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, ceza infaz kurumlarında bulunan "hassas gruplar"dan biri olan annesinin yanında kalan çocukların barındırılma şartları, eğitimleri ve iaşeleriyle bu alanda görevli personelin eğitimine kadar birçok konunun, Genel Müdürlük tarafından özel olarak ele alındığı belirtildi.

İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, üç adet anne-çocuk ünitesinin bulunduğu, her ünitede de 11 odanın yer aldığı, odaların ise iki anne ve çocuğun barındırılmasına uygun şekilde planlandığı ifade edildi.

Ünitelerde ayrıca çocuk oyun alanları, uzman personel eşliğinde eğitim almalarını sağlayacak kreş imkanlarının da sunulduğu belirtilen açıklamada, çocuklara yönelik eğitim ve psiko-sosyal yardım faaliyetleri için yeterince psikolog ve öğretmenin görevlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Bir koğuşta 17 çocuk ve 14 kadın hükümlünün barındırıldığı iddiaları yalan ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir." ifadesi yer aldı.