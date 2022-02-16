Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elektrik tarifeleri yeniden değerlendirilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantı 4 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamasının satır başları;

"Türkiye, hem fiyat hem bunun asgari ücrete oranı bakımından en uygun tarifeli elektrik ve doğal gaz hizmeti sunan ülkelerin başında gelmektedir."

"Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği, ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecektir."

"Elektrikte 210 kilovatsaate kadarki düşük tarife ve 210 kilovatsaatin üzerindeki yüksek tarife rakamları, vatandaşımız lehine yeniden değerlendirilecektir."

"(Elektrikte kademeli tarife) Ticari işletmelerimiz için de küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer bir kademelendirme yapılacaktır."