İntihar girişiminde bulunan genç hem kendini hem de jandarma astsubayı vurdu
AFYONKARAHİSAR'da mezarlıkta intihar girişiminde bulunan şahıs ateşlediği tüfekle hem kendini hem de onu ikna etmeye çalışan jandarma astsubayı vurdu. Kolundan yaralanan jandarma astsubayın durumunun iyi olduğu belirtilirken, şahsın yanında bulunan ve kendisinin patlamakla tehdit ettiği 'bomba düzeneği' ise sahte çıktı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 17 Şubat 2022 07:15
İntihar girişiminde bulunan genç hem kendini hem de jandarma astsubayı vurdu. Olay, Bolvadin ilçesi Kemerkaya Belde Mezarlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşi ile boşanma aşamasında olduğu belirtilen Ozan A., (26) eşinin kendisine çocuğunu göstermediğini öne sürerek yanına aldığı silahla belde mezarlığına gitti.
Şahsın tüfekle birlikte elinde bulunan bir düzeneği çevresine gösterip kendini patlatacağı yönünde tehditlerde bulunması üzerine çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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