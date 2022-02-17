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Ülkenin gündemine oturan 'Sıla Şentürk' cinayetinin detayları ortaya çıktı

Türkiye, Giresun'da internetten tanıştığı Hüseyin Can Gökçek tarafından katledilen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'e ağlıyor. Sıla'nın katledilmesiyle ilgili detaylara SABAH ulaştı. Sıla'nın geçen yıl internet ortamında tanıştığı Hüseyin Can Gökçek ile önce kaçtığı daha sonra da nişanlanma sürecinde ailenin Gökçek'ten şikayetçi olduğu ve zanlının "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanarak cezaevine girdiği ortaya çıktı.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 17 Şubat 2022 08:32
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Ülkenin gündemine oturan 'Sıla Şentürk' cinayetinin detayları ortaya çıktı

Giresun'da Yalı Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Sıla Şentürk, ailesiyle kaldığı evin yatak odası kısmında boğazı kesilmiş halde bulundu. Olayla ilgili 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ordu-Giresun Havalimanında yakalanarak gözaltına alındı. Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili detaylara SABAH ulaştı. Katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek ile Sıla'nın annesi Asiye Şentürk ve yakınlarının ifadelerine başvuruldu.

TANIŞMAYA GELDİ, AİLESİ HÜSEYİN'İ İSTEMEDİ

Mekatronik-CNC uzmanı olarak Ankara'da çalışan katil zanlısının Sıla Şentürk ile 2019 yılı Aralık ayında sosyal medya üzerinden tanıştığı, 2020 ve 2021 yılı Mart ayına kadar zanlının toplamda 5-6 kez Giresun iline geldiği belirlendi. Sıla ile yüz yüze görüşen geçen yılda Sıla'nın ailesinin ilişkilerini öğrenmeleri üzerine tanışmak amacıyla Giresun'a gelen zanlının ailenin evinde 5 gün kaldığı, Sıla'nın ailesinin Hüseyin Can Gökçek'in uygunsuz davranışları üzerine tartışma çıktığı, Sıla ile zanlının Trabzon iline kaçtığı, ailenin şikayeti üzerine de Trabzon'da yakalandıkları, Hüseyin Can Gökçek'in de geçen yıl Mart ayında "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan tutuklanarak cezaevine konulduğu ortaya çıktı.

ZANLI CEZAEVİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA SILA YANINA KAÇMIŞ

Hüseyin'in tutuklanması üzerine Sıla'nın mahkeme kararıyla Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimleri (ÇOKİM) kaldığı, ailenin ve Sıla'nın talebi üzerine zanlının tutuklu olması nedeniyle 07 Nisan 2021'de Sıla'nın ailesine teslim edildiği belirlendi. Şikayetten vazgeçilmesi üzerine Hüseyin Can Gökçek'in cezaevinden çıktıktan sonra Ankara'ya gittiği, Sıla'nın ise Hüseyin'in cezaevinden çıkmasından kısa bir süre sonra Hüseyin Can Gökçek'in yanına giderek bir ay yanında kaldığı belirlendi.

SILA'NIN AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Sıla'nın ailesinin, evlendirme vaadiyle Hüseyin ve Sıla'yı ikna ederek Giresun iline getirdikleri ve aileler arasında nişan yaptıkları, bu tarihten sonra Hüseyin'in Ankara iline döndüğü, bu zaman zarfında Sıla'nın ailesi ve Hüseyin Can Gökçek arasında kıskançlık sebebiyle tartışmalar yaşandığı, 11 Kasım 2021'de görülen Cinsel İstismar davasının duruşmasında Sıla'nın ailesinin Hüseyin Can Gökçek'ten tekrar şikayetçi olduğu ve nişanın şikayet sonrası bozulduğu öğrenildi.

SILA SEVGİ EVLERİNDE KALMIŞ

Sıla'nın Hüseyin'den şikayetçi olmaması ve ailesi ile birlikte kalmak istememesi üzerine, ailenin de Sıla'nın tekrar evden kaçmasından endişe ve talebi doğrultusunda Savcı talimatıyla Sevgi Evlerine teslim edildiği ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce danışmanlık tedbiri uygulandığı bu esnada ise Sıla'nın 7 Aralık 2021'de dilekçe vererek Hüseyin'den şikayetçi olmak istediği, Hüseyin Can Gökçek ile aralarında herhangi bir birlikteliğin kalmadığını söylediği öğrenildi.

ŞİKAYETTEN VAZGEÇMEDİKLERİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Hüseyin Can Gökçek'in geçen ocak ayında Sıla ile Giresun'da yüz yüze görüştükleri, zanlının olaydan bir gün önce otobüs ile Ankara'dan Giresun'a geldiği, Bulancak ilçesinde otobüsten indiği, taksi ile Sıla'nın evine gittiği ve evde Sıla ile görüştüğü, daha sonra Turizm Uygulama Otelinde konakladığı, olay sabahı da Sıla'nın evine gittiği belirlendi. Kapıyı Sıla'nın açtığı, evde Sıla ve babaannesinin bulunduğu, Sıla ile aralarındaki mahkeme konusunu konuştuklarını, Sıla'nın şikayetinden vazgeçmeyeceğini söylemesi üzerine, Hüseyin'in "Şikayetinizden neden vazgeçmiyorsunuz" dediği sonrasında tartıştıkları, tartışma sonrasında zanlının evin giriş katında bulunan mutfak kısmına giderek bıçak aldığı ve Sıla'nın bulunduğu odaya çıkarak birden fazla bıçak darbesi ile saldırdığı, sonrasında olayda kullandığı bıçağı evin içerisine atarak evden kaçtığı belirlendi. Sahil kısmında taksiye binerek Bulancak ilçesini sonrasında ise Ordu -Giresun Havalimanına gittiği belirlendi. Ailenin ve Sıla'nın herhangi bir koruma kararı taleplerinin de olmadığı öğrenildi. Zanlının Emniyetteki sorgusu sürüyor.

HALİT TURAN

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