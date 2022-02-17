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Yırtık ayakkabılı İdal, ilham oldu

Kars'ta, soğukta yırtık ayakkabısıyla okula giden 7 yaşındaki İdal, işadamı Kayahan Avcı'ya ilham oldu. Avcı'nın başlattığı projeyle 107 bin öğrenciye yardım eli uzatıldı

Kaynak : Sabah
Eklenme : 17 Şubat 2022 08:45
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Yırtık ayakkabılı İdal, ilham oldu

Kars'ta, tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren 34 yaşındaki Kayahan Avcı, 2017'de iş için gittiği Selim ilçesinin bir köyünde, yırtık ayakkabıları ve pantolonuyla okula giden 7 yaşındaki İdal'ı gördü. Küçük kızın içler acısı durumundan çok etkilenen işadamı Avcı, köy okullarında okuyan öğrenciler için, bir sosyal sorumluluk projesi başlattı.

'ÖMRÜM YETTİKÇE'

"Yardım Melekleri" adını verdiği projesi, büyük destek gördü. Aralarında, yapımcı Banı Akdeniz'in de bulunduğu gönüllüler ordusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki binlerce öğrencinin ihtiyacını karşılayan Avcı, projenin uygulandığı kentlerdeki emniyet müdürlükleri ve jandarmadan da destek aldı. SABAH'a konuşan Kayahan Avcı, "Ben de köy çocuğuyum. Çok büyük zorluklarla okula gittim. İdal'ı gördüğümde, hava çok soğuktu ve elleri üşüyordu. Ayakkabılarına baktığımda yırtıktı. O an 'Bir şeyler yapmak zorundayım' dedim ve bireysel olarak ilk yardımlarımı yaptım. Sonra bunu geliştirmek için projeye dönüştürdüm. Birçok insan destek oldu. Köy okullarında okuyan 107 bin öğrenciye yardımda bulunduk. Bu proje hayattaki varlığımı anlamlandırdı. Projeyi, hayatımın sonuna kadar devam ettireceğim ve ömrüm yettikçe o çocukların yanında olacağım" dedi.

FURKAN NEHRİ

BEDİR ALTUNOK

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