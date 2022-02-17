Yanlış ameliyat kurbanı Çiğdem'in annesi: Kızım 'ölmek istemiyorum' diye diye can verdi

Doktorun 'yeni bir tedavi yöntemi denediğini ve yapılan yanlışı kızının canıyla ödediğini öne süren anne Sebahat Sakman, Son zamanlarda gözleri de görmez oldu. "Kızım 'ölmek istemiyorum anne' diye diye öldü. Benim sarı Çiğdem'im soldu. Sorumluların cezasını çekmesini istiyorum" dedi.

Meram ilçesinde annesi ve iki çocuğu ile birlikte yaşayan Çiğdem Sakman (46), 3 yıl önce karın ağrısı şikayeti ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine gitti. Genel Cerrahi servisinde muayene olan Sakman'a 'rektum kanseri' teşhisi konuldu.

Hemen ameliyata alınan Sakman'ın iddiaya göre izni olmadan rahmi alındı. Mesanesinde de yırtık meydana geldi. Çiğdem Sakman, o günden sonra 30'dan fazla operasyon geçirdi. Durumu gittikçe kötüleşen ve birçok şehirde farklı doktorlar tarafından tedavi edilen Sakman'ın vücudunu kanser tamamen sardı.

Zamanla görme yetisini de kaybeden Sakman, çok sevdiği çocuklarını bile göremedi. Yoğun bakımdaki tedavisi sürecinde 35 kiloya kadar düşen Sakman, 12 Şubat'ta son nefesini verdi.

'SARI ÇİĞDEM'İM SOLDU, BAŞKA CANLAR YANMASIN'

En büyük acıyı yaşayan annesi Sebahat Sakman (63), SABAH'a konuştu. Kızının, o ilk ameliyatın ardından geçen 4 yılda, çok kötü günler yaşadığını anlatan Sebahat Sakman, "Doktor 'yeni bir tedavi yöntemi deniyorum' diyerek kızımı kullandı. Bu hata nedeniyle kanser tüm vücudunu sardı. Yapılan yanlışı kızım canıyla ödedi.

Son zamanlarda gözleri de görmez oldu. Çocuklarını bile göremeden, eriyip bitti. 'Anne ölmek istemiyorum' deyişi kulaklarımdan gitmiyor. Benim sarı Çiğdem'im soldu, toprak oldu. Kızım son nefesini verirken bile hep gülmüş. Onu bu hale getiren doktorun içi rahat mı? Kızımın başlattığı hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğim.

Onun gerekli cezayı alması için elimden geleni yapacağım. Benim kızım öldü ama başka canlar yanmasın, Çiğdem'ler solmasın" dedi. Hastane ve ameliyatı gerçekleştiren doktor hakkında açılan 1 milyon TL'lik maddi ve manevi tazminat davasının da sürdüğü belirtildi.

TOLGA YANIK