Kendi elektriğini kendin üret dönemi

Mehmet Barlas: YÖK, devrimsel bir karar aldı
Mehmet Barlas: YÖK, devrimsel bir karar aldı
Sağlık sigortalarında 100TL net indirim
Sağlık sigortalarında 100TL net indirim
İhtiyaç sahiplerine doğal gaz yardımı için başvurular yarın başlayacak
İhtiyaç sahiplerine doğal gaz yardımı için başvurular yarın başlayacak
Yurt içi piyasalar TCMB'nin faiz kararını bekliyor
Yurt içi piyasalar TCMB'nin faiz kararını bekliyor
4 Kamu kurumu 100 personel almak için ilana çıktı
4 Kamu kurumu 100 personel almak için ilana çıktı
Memurların 3600 ek gösterge listesi belli oldu!
Memurların 3600 ek gösterge listesi belli oldu!
Bakan Koca: Düşünmek için çok zamanı olacak
Bakan Koca: Düşünmek için çok zamanı olacak
Binali Yıldırım elektrik tarifelerinde yapılacak yeni düzenlemeyi anlattı
Binali Yıldırım elektrik tarifelerinde yapılacak yeni düzenlemeyi anlattı
Meyve sebzede organize işler: Tezgaha gelene kadar 10 kat artıyor
Meyve sebzede organize işler: Tezgaha gelene kadar 10 kat artıyor
Yurtta kalan öğrencilerin beslenme yardımı 750 TL'ye yükseltildi
Yurtta kalan öğrencilerin beslenme yardımı 750 TL'ye yükseltildi
8 belediye daha sudaki KDV'yi yüzde 1'e düşürdü
8 belediye daha sudaki KDV'yi yüzde 1'e düşürdü
Hafta sonu 15 ilde kar yağışı bekleniyor
Hafta sonu 15 ilde kar yağışı bekleniyor
Vaka sayıları açıklandı: 94 bin 176 vaka, 271 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 94 bin 176 vaka, 271 vefat
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elektrik tarifeleri yeniden değerlendirilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elektrik tarifeleri yeniden değerlendirilecek
Erdoğan: Halihazırdaki en önemli sorunumuz yüksek enflasyon
Erdoğan: Halihazırdaki en önemli sorunumuz yüksek enflasyon
Konut fiyat artışında yeni rekor
Konut fiyat artışında yeni rekor
1 aylık bebeğe koronavirüs aşısına soruşturma izni verilmedi
1 aylık bebeğe koronavirüs aşısına soruşturma izni verilmedi
Optimar açıkladı: Bu pazar seçim olsa kimin oyu kaç olur?
Optimar açıkladı: Bu pazar seçim olsa kimin oyu kaç olur?
'1 Milyon İstihdam' projesine kayıtlar başladı
'1 Milyon İstihdam' projesine kayıtlar başladı
Belediyeden '8,6 milyon TL'lik yolsuzluk' iddiasına suç duyurusu
Belediyeden '8,6 milyon TL'lik yolsuzluk' iddiasına suç duyurusu
10 öğrencisine tacizden tutuklanan Müdürün dosyası kabarık
10 öğrencisine tacizden tutuklanan Müdürün dosyası kabarık
O üniversite işçilerine yüzde 94 zam yaptı
O üniversite işçilerine yüzde 94 zam yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu, törende selamlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu, törende selamlaştı
Bakan Çavuşoğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu
Bakan Çavuşoğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu
Erdoğan açıkladı, gıdada toplamda yüzde 14 indirim gerçekleşecek
Erdoğan açıkladı, gıdada toplamda yüzde 14 indirim gerçekleşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'elektrik faturaları' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'elektrik faturaları' açıklaması
Hüda-Par: İttifak konusunda herhangi bir parti ile sözleşmiş değiliz
Hüda-Par: İttifak konusunda herhangi bir parti ile sözleşmiş değiliz
'Ek göstergede adaleti temin etmek için gayret göstereceğiz'
'Ek göstergede adaleti temin etmek için gayret göstereceğiz'
Hamsinin kilogramı 50 liradan satılıyor
Hamsinin kilogramı 50 liradan satılıyor
Emine Erdoğan İzolasyon sürecini tamamladı
Emine Erdoğan İzolasyon sürecini tamamladı
İmam faturayı paylaştı! 'Bizim camiyi de elektrik çarptı'
İmam faturayı paylaştı! 'Bizim camiyi de elektrik çarptı'
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Kendi elektriğini kendin üret dönemi

Elektrikte ikinci kademe tüketime yılbaşından itibaren gelen yüzde 127 oranında zam, elektrik faturası yükselen bireysel kullanıcıları ve işyerlerini, kendi enerjisini üretmeye yöneltti.

Kaynak : Dünya
Eklenme : 17 Şubat 2022 09:02
Yazdır
Kendi elektriğini kendin üret dönemi

Dünya'dan Hüseyin Gökçe'nin haberine göre;

Elektrikte ikinci kademe tüketime yılbaşından itibaren gelen yüzde 127 oranında zam, elektrik faturası yükselen bireysel kullanıcıları ve işyerlerini, kendi enerjisini üretmeye yöneltti. Bu alanda faaliyet gösteren şirketlere yönelik talepte olağanüstü artış yaşanırken, bu kategorideki şirketlerin kapasite artırımı yatırımlarına yöneldikleri bildiriliyor.

Rüzgar ve güneş enerjisi konusunda bireysel kullanıcılara yönelik hibrit projeler de geliştiren Halbes Enerji'nin Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Deda, beklenenden yüksek oranda gelen zammın, yenilenebilir enerjiye olan talebi 4-5 kat artırdığını söyledi. Şu an bireysel tüketicilere yönelik herhangi bir teşvik olmadığını belirten Deda, sistemin kurulmasına yönelik dağıtım şirketi ile yapılan bağlantı izin sürecinin tüketicilerin gözünü korkuttuğunu bildirdi. Yönetmelikte 'lisanssız' olarak geçen sistemin evrak aşamasının 3 ay sürdüğünün altını çizen Haluk Deda, önceleri çevreci kaygılarla sosyal sorumluk projesi olarak görülen bu alandaki yatırımların, yerini tasarruf kaygısına bıraktığını anlattı. Talebin eskiye göre 4-5 kat artış gösterdiğini ifade eden Haluk Deda, "Daha önceleri sadece fabrika ve işyerleri düşünürken, şimdi konut sahipleri ve bireysel kullanıcılar da bu alana ilgi göstermeye başladılar" dedi. Bireysel yatırımlara yönelik teşvik olmadığını tekrarlayan Deda, bu durumdaki kişilerin sisteme girişi için dilekçenin yeterli olması gerektiğini savundu.

Ticari kaygısı olmayan, tamamen öz tüketim karşılama amacı taşıyanlar için kolaylaştırma kadar finansal teşvikin de önem arz ettiğini anlatan Haluk Deda, "Bununla beraber devlet, yatırım maliyetinin en azından belli bir bölümünü, kurulu güç anlamında kotalar da koyarak karşılayabilir veya sistemine yenilenebilir enerji kaynaklarından herhangi birini dahil eden tüketiciye şebekeden almaya devam ettiği tüketim tarifesini yarı fiyatına verebilir" diye konuştu.

Deda, bu tarz teşviklerinin verilmesi halinde önümüzdeki 5 yılda elektrik sorunu ve zafiyetinin ortadan kalkacağını, Paris İklim Anlaşması'na uyumun da kolaylaşacağını anlattı.

Solarkol Enerji Genel Müdürü Kemal Ertuğran: Talebi karşılamak için kapasitemizi iki katına çıkarıyoruz

Türkiye'nin ilk yerli solar inverter üreticisi Solarkol kapasitesini arttırıyor. Solarkol Enerji Genel Müdürü Kemal Ertuğran, sanayicilerin en büyük maliyet kalemi olan enerji fiyatındaki artışın, artık bağımsız kullanıcıları da ciddi oranda etkilemeye başladığını söyledi. Ertuğran, sınırsız kaynak olması ve düşük maliyet sebebiyle güneş enerjisinin ön plana çıktığını belirterek, bu konuda özellikle son 1 aydır ciddi talep geldiğini bildirdi. Türkiye'nin ilk yerli inverter üretimi yapan firması olduklarını belirten Kemal Ertuğran, gelen talepleri karşılayabilmek için kapasitelerini 2 katına çıkaracaklarını aktardı.

Elseroof Genel Müdürü Arslan Köse: Pandeminin başında kolonyaya olduğu gibi bugün güneş enerjisine talep var

Güneş enerjisi sistemleri alanında projeler üreten Elseroof da bu noktada yüksek talep alan firmalardan birisi oldu. Yenilenebilir enerjiye yönelik bireysel taleplerin olağanüstü arttığını dile getiren Elseroof Genel Müdürü Arslan Köse, bu noktada daha iyi sonuç alınabilmesi için gerekli prosedürlerin kolaylaştırılması gerektiğini söyledi. Konutlar için geri dönüşüm sürelerinin 3 yıla kadar gerilediğini kaydeden Köse, bireysel başvuruların prosedürünün 1 mW santral ile aynı olduğunu belirtti. Köse, sürecin kolaylaşması ve KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi halinde çok daha fazla kişinin bu avantajdan yararlanabileceğini anlattı. Arslan Köse, Elseroof'a da bu anlamda çok sayıda talep ulaştığını bildirdi.

GÜYAD Başkanı Cem Özkök: Enerjinin üretildiği yerde tüketilmesi maliyeti düşürür

Enerji Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Başkanı Cem Özkök, enerjinin üretildiği yerde tüketilmesinin, maliyeti ciddi anlamda düşüreceğini söyledi. Elektrik zamlarıyla birlikte kendi elektriğini üretmek isteyen şirketlerin, lisanssız tesislere talebinin arttığını belirten Özkök, ancak özellikle KOBİ'lerin bu alandaki yatırımı finansa etmekte zorlanabileceğini vurguladı. Lisansız üretim ve yatırımların kolaylaştırılmasının ülke yararına olacağının altını çizen Cem Özkök, "Öncelikle enerjinin üretildiği yerde tüketilmesi sistem maliyet ve kayıpları açısından büyük avantaj sağlayacaktır. Bunun yanı sıra en hızlı şekilde devreye girebilen projeler lisanssız projelerdir. Bu üretim tipine ilişkin finansman modelleri geliştirilerek sanayici desteklenmeli ve yatırımların finansal açıdan önü açılmalıdır" dedi.Enerji darboğazının aşılmasının en hızlı çözümlerinden birisinin bu olduğunu söyleyen Özkök, "Lisanssız tesisler, milli, yerli ve temiz enerji politikalarımızla da birebir uyumludur. Bu nedenle lisanssız tesislere getirilen bağlantı anlaşması sözleşme gücü sınırı kaldırılarak kanundaki sınır tatbik edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Akademik tez yazımı borsaya dönüştü: Fiyatlar 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
Akademik tez yazımı borsaya dönüştü: Fiyatlar 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
Yurt içi piyasalar TCMB'nin faiz kararını bekliyor
Yurt içi piyasalar TCMB'nin faiz kararını bekliyor
Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için süre uzatıldı
Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için süre uzatıldı
BAE ile yatırımın rotası belli oldu: İlki savunmaya geliyor
BAE ile yatırımın rotası belli oldu: İlki savunmaya geliyor
Raflar 1-2 ay içinde düzelecek
Raflar 1-2 ay içinde düzelecek
Memurların 3600 ek gösterge listesi belli oldu!
Memurların 3600 ek gösterge listesi belli oldu!

Bu Habere Tepkiniz

Kamu Denetçiliği Kurumu da yaş şartı koydu
Kamu Denetçiliği Kurumu da yaş şartı koydu
Kamu Denetçiliği Kurumu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi sözleşmeli personel alımında yaş şartı aradı!
Personel alımında eşitler arası yarışma ilkesi ihlal ediliyor!
Personel alımında eşitler arası yarışma ilkesi ihlal ediliyor!
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, sözleşmeli personel alımında KPSS ön lisans ve lisans puanına sahip adayların aynı pozisyona başvurabilmesine yönelik hatalı bir ilan açtı!
Hemen başvurun, kredi kartınız evinize gelsin
Hemen başvurun, kredi kartınız evinize gelsin
https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama/12-ay-10000-tl-kredi?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=099-faizli-ve-masrafsiz_adv1438
Zabıta amirleri özel hizmet tazminatı sorunu için çözüm bekliyor
Zabıta amirleri özel hizmet tazminatı sorunu için çözüm bekliyor
Zabıta amiri ve komiserlerinin özel hizmet tazminatı sorunu çözüm bekliyor
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Vekaleten bölüm başkanı olan kişi mali haklardan yararlanabilir mi?
Vekaleten bölüm başkanı olan kişi mali haklardan yararlanabilir mi?
Sayıştay vekaleten bölüm başkanlığına ders yükü muafiyeti uygulanmasında kamu zararı olmadığına hükmetti!
MEB, Baş/Uzman Öğretmenlik için beklemek zorunda değil!
MEB, Baş/Uzman Öğretmenlik için beklemek zorunda değil!
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenleri başöğretmen veya uzman öğretmen yapabilmek için 15/01/2023'ü beklemek zorunda değil
Adalet Bakanlığı İcra Müdür Yardımcılığı sınavı başvuruları başladı
Adalet Bakanlığı İcra Müdür Yardımcılığı sınavı başvuruları başladı
ÖSYM yapmış olduğu açıklamada Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı başvurularının başladığını bildirdi.
YÖK Başkanı: Öğrencilerimizi baraja takılma stresinden kurtardık
YÖK Başkanı: Öğrencilerimizi baraja takılma stresinden kurtardık
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nda Temel Yeterlilik Testinin 135 dakika olan sınav süresini, 30 dakika artırarak 165 dakikaya çıkardı. Ayrıca, YKS'de baraj puanı uygulaması sonlandırıldı. Tüm bu değişiklikleri memurlar.net olarak YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile konuştuk.
KDK'dan kişiye özel öğretim üyesi ilanlarına dair önemli karar!
KDK'dan kişiye özel öğretim üyesi ilanlarına dair önemli karar!
Kamu Denetçiliği Kurumu, doktor öğretim üyesi kadrosu için "sahabe ile ilgili çalışma yapmak" şartını içeren ilanın hukuka aykırı olmadığına karar verdi!
Uzman öğretmenlik ile başöğretmenlikte mali haklar 2023'e kaldı
Uzman öğretmenlik ile başöğretmenlikte mali haklar 2023'e kaldı
Öğretmenlik Meslek Kanununun getirdiği haklardan hiç kimse 15/1/2023 tarihinden önce yararlanamayacaktır.
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 1 Nisan 2022.
Kuruluş Osman 83. Bölüm Fragmanı
Kuruluş Osman 83. Bölüm Fragmanı
Kuruluş Osman dizisi 83. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman 23 Şubat 2022 Çarşamba akşamı ATV'de...
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2022
Sessiz mutfağın eşsiz aşçıları
Sessiz mutfağın eşsiz aşçıları
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin halk üniversitesi olan BUSMEK bünyesinde açılan pasta-yemek yapım kursuna katılan işitme engelli kadınlar, işaret diliyle eğitim alarak mutfaktaki hünerlerini sergiledi.  