Mehmet Barlas: YÖK, devrimsel bir karar aldı

Tıp, diş hekimliği, hukuk, eğitim, mühendislik, mimarlık ve eczacılık gibi dallar dışında taban puan kaldırıldı.

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Dünyada baş döndürücü gelişmeler yaşanırken Türkiye'de hepimizin geleceğini ilgilendiren bir haber dikkatlerden kaçmış olabilir.

Buna göre YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar'ın YÖK Genel Kurulu'nda aldığı bir kararla artık 7 bölüm hariç üniversitelerin taban puanları olmayacak ve kontenjanları boş kalmayacak.

ABD'DE KİTLELERE AÇIK

Yani tıp, diş hekimliği, hukuk, eğitim, mühendislik, mimarlık ve eczacılık gibi dallar dışında Türk üniversiteleri artık taban puansız.

Olayın önemini anlayan Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve aynı zamanda TOBB'un Yüksek Öğrenim Meclis Başkanı Bekir Okan, önceki gün verdiği demeçte YÖK'ün kararını bir devrim olarak niteledi.

Bilindiği gibi Amerika'da da kontenjan sınırı olmadan üniversiteler kitlelere açıktır.

TÜRKİYE ESKİSİNDEN FARKLI

Yeni Türkiye'nin eskisinden farkı bu.

Bu sayede teknoparklarımız eleman sıkıntısı çekmiyor.

Türkiye tarihinde ilk defa savunma sanayii dünya standartlarının üstüne taşındı.

En önemlisi de salgın hastalık döneminde açılan şehir hastanelerindeki doktorlar, Amerika'yı ve Avrupa'yı geride bırakan performans gösterdiler.

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