Erdoğan'ın çağrısı sonrası suda indirim kararları gelmeye başladı

Cunhurbaşkanı Erdoğan'ın indirim çağrısına Konya Büyükşehir Belediyesinden yanıt gecikmedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın su tarifelerinde indirim çağrısına karşılık verdi.

Altay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın belediyelere yaptığı su indirimi çağrısına ilk cevabı Konya'mızdan veriyoruz. Bugün aldığımız meclis kararıyla KDV dahil Konya'mızda suyu toplam yüzde 14 indirimli olarak vereceğiz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Bir destek de Tatvan Belediye Başkanından geldi

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin twitter hesabından yaptığı paylaşımda:Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın belediyelere yaptığı su indirimi çağrısını Tatvan'ımıza uygulamaya başlıyoruz.

İlk Meclis toplantısında alacağımız karar ile ile %7 oranında yaptığımız indirime ek % 7 daha indirim yaparak toplamda % 1️4️ indirim yapıyoruz Hayırlı Olsun. Mesajını paylaştı.

Kayseri

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan temel gıda ürünlerinde KDV düzenlemesinin ardından yerel yönetimler olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını belirtti.

Su tüketim bedeli üzerindeki KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi kararının KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmaya başladığını aktaran Büyükkılıç, "Üniversite öğrencilerimiz ile hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza yönelik aldığımız yüzde 50 destek kararımızın ardından tüm abonelerimize yönelik su tüketim bedelindeki KDV oranını da yüzde 1'e indirdik. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman

-Öte yandan Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Adıyaman'daki belediyeler, su kullanımındaki KDV oranını yüzde 8'den 1'e düşürdü.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, içme suyu fiyatlarındaki yüzde 8 olan Katma Değer Vergisi'nin yüzde 1'e indirdiklerini belirtti.

Güngör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kararına uygun olarak su fiyatlarında düzenlemenin hayata geçirildiğini kaydetti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de su kullanımında indirim yapıldığını duyurarak, "Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Enflasyon Tedbirleri kapsamında su kullanım bedelinde uygulanacak KDV yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldü. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise kentteki su fiyatlarında düzenleme yapıldığını duyurdu, yeni fiyatların faturalara yansıyacağını bildirdi.