Erzurum'da terör örgütü PKK operasyonunda 8 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının sözde yıl dönümü olması nedeniyle gerçekleşmesi muhtemel terör eylemlerin önlenmesi ve PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri personeli ile özel harekat polisleri, "terör örgütü propagandası yapma", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme", "terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yapma" suçlarına karıştığı tespit edilen şüphelilere yönelik Karayazı, Tekman ve Köprüköy ilçelerindeki 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, B.K, R.K, M.A, F.Ö, N.Y, R.Ö, E.Y. ve F.T. yakalandı.

Zanlıların evlerindeki aramalarda, kaleşnikof marka otomatik silaha ait fişekler, ruhsatsız av tüfeği ve buna ait fişekler, toplatma kararı olan yasaklı yayınlar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.