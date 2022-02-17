Hayatı sarı-lacivert taraftardan Ali Koç'a sitem: Bizi bu işkenceden kurtar

30 yıl Almanya'da gurbetçi olarak çalıştıktan sonra doğduğu Susurluk'a gelerek inşa ettiği Fener Villa'da hayatını devam ettiren İsmail Özhan, takımın başarısızlığından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Evi, arabası, kıyafetleri, beslediği muhabbet kuşu bile sarı-lacivert renklerde olan fanatik taraftar İsmail Özhan'ın ayrıca arabasının plakası ve ailesinin kullandığı telefon numaralarında Fenerbahçe'nin kuruluş tarihi olan 1907 rakamları bulunuyor.

'BÜTÜN HAYATIM FENERBAHÇE'

Dünyaya Fenerbahçeli olarak dünyaya geldiğini belirten Fanatik Fenerbahçe taraftarı İsmail Özhan Fenerbahçe sevgisi hakkında şunları söyledi:

Ben İsmail Özhan 1962 yılında Susurluk'ta Fenerbahçeli olarak dünyaya geldim. 30 yıl boyunca Almanya'da Fenerbahçe hasretiyle yaşadım. Tek hayalim memleketime dönüp Fenerbahçe'ye yakın olup, Fenerbahçe'nin içinde yaşamaktı. O yüzden evime Fenerbahçe formasını giydirmek hayalimdi ve sonunda Allah'a şükür evime takımımın formasını giydirdim.'

Sözlerine devam eden Özhan "Arabam da sarı lacivert, arabaya da formayı giydirdik. Kullandığım bütün telefon numaralarım 1907 ile bitiyor. Evimin bulunduğu sokağın ismi de resmi olarak Fenerbahçe Sokağı oldu. Yani benim ve ailemin her şeyi Fenerbahçe, hayatımız Fenerbahçe'ye endeksli" şeklinde konuştu.

'ALİ KOÇ, BU İŞE BİR EL AT'

Hayatının her alanının Fenerbahçe'ye odaklı olmasına rağmen gönül verdiği takımın ligde istediği sonuçları alamamasından duyduğu üzüntüyü dile getiren İsmail Özhan, Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç'a seslendi.

Özhan, "Hayatımız Fenerbahçe olduğu için alınan sonuçlardan hiç yüzümüz gülmüyor. Ali Koç'a sesleniyorum buradan artık bize gülme zamanı geldi, yeter bu çektiğimiz çile. Başkanım artık bu işe bir el at, bizi bu işkenceden kurtar" şeklinde konuştu.

Takımının eski performansına kavuşmasını isteyen Özhan, "Yeter artık ben Fenerbahçe'mi özledim, benim Fenerbahçe'mi, gerçek Fenerbahçe'mi, gol atan Fenerbahçe'mi özledim. O coşkuyu sizden bekliyoruz" şeklinde konuştu.

'FENERBAHÇE TOPLA ARTIK KENDİNİ'

Tek dileğinin Fenerbahçe'nin kendisini toparlayarak ligde güzel sonuçlar alması olduğunu belirten Fanatik Taraftar İsmail Özhan, "Arabayla yola çıkınca eskiden ne güzel el sallayanlar, durdurup resim çekilenler vardı. Şimdi de yine var sağ olsunlar ama daha çok halimize gülenlere de çok rastlıyorum" diye konuştu.

'FENERBAHÇE'DEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ'

Fenerbahçe'nin aldığı sonuçlar ne kadar kötü olursa olsun, gönül verdiği takımı desteklemekten asla vazgeçmeyeceğini de dile getiren İsmail Özhan, "Fenerbahçe'de ne kadar şanssız bir dönem de yaşasak Fenerbahçe'den asla vaz geçmeyeceğiz. Fenerbahçe meşalesi söndü sananlar o meşale hiçbir zaman sönmeyecek. Ne mutlu Türk'üm deyip de Fenerbahçeli olana" ifadelerini kullandı.