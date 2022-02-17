Kadına yönelik şiddette iyi hal indirimi kalkıyor
Adalet Bakanlığı'nın düzenlemesine göre kadına karşı şiddet cezalarını artıran düzenleme geliyor. Mahkemede kravattan dolayı iyi hal indirimi yapılmayacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 17 Şubat 2022 11:10
Kadına şiddette iyi hal indirimi kaldırılacak. Mahkemede kravattan dolayı iyi hal indirimi yapılmayacak.
Adalet Bakanlığı, kadına şiddette iyi hal indiriminin kaldırılması için yeni düzenleme hazırlıyor.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ talimat verdi, düzenlemenin mart ayında TBMM'ye getirilmesi bekleniyor.
Düzenlemeyle kadına karşı şiddette iyi hal indirimi kaldırılacak. Mahkemede kravattan dolayı iyi hal indirimi yapılmayacak.
Kadınları ısrarla takip suç haline getirilecek.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız