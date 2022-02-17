Dolar 13,60 TL'ye geriledi
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından günü 13,60 seviyelerinde tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Şubat 2022 17:25
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|13,6220
|13,6230
|13,6050
|13,6060
|Avro
|15,4650
|15,4660
|15,4660
|15,4670
|Sterlin
|18,4280
|18,5210
|18,4870
|18,5800
|İsviçre Frangı
|14,7160
|14,7900
|14,7440
|14,8180
|ANKARA
|ABD Doları
|13,5920
|13,6720
|13,5750
|13,6550
|Avro
|15,4250
|15,5050
|15,4260
|15,5060
|Sterlin
|18,3680
|18,5780
|18,4270
|18,6370