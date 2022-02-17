Samsun ve Konya'da FETÖ hükümlüsü ile aranan şüpheli yakalandı
İki ilde yapılan operasyonuda FETÖ hükümlüsü ile aranan şüpheli yakalandı
Konya'da, "FETÖ çatı davası"nda yargılanan firari hükümlü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya'daki FETÖ çatı davasında 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen A.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, A.Y. mutfak balkonundaki dolabın arkasında saklanırken yakalandı.
Hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Samsun'da FETÖ'ye yönelik operasyonda, kapatılan askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Kentte belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında kapatılan askeri okul öğrencisi T.H'yi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız