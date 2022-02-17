Ticari akaryakıt uygulamasına geçilsin, akaryakıttaki zam vatandaşa yansıtılmasın!

Apaydın, yazılı açıklamasında, son bir yılda akaryakıt ürünlerine yapılan zamlar nedeniyle şoför esnafının zor durumda kaldığını ifade etti.

Taksi, dolmuş, minibüs tarifeleri ile servis ücretlerine yönelik fiyat artışlarının esnafın emeğini karşılamadığına işaret eden Apaydın, "Zamların vatandaşa yansımaması için ticari akaryakıt şart." değerlendirmesinde bulundu.

Apaydın, akaryakıt zamları sonrasında şoför esnafının refah seviyesini yükseltmek, emeklerinin karşılığını almasını sağlamak için akaryakıtta KDV'nin kaldırılmasını ve eşel mobil sisteminin tekrar uygulanmasını talep etti.

Ücretsiz taşıma desteğinin de yetersiz olduğunu belirten Apaydın, şunları kaydetti:

"Şoförlerimizin artan maliyetler ile daha da zorlanmaması için halk otobüsçülerine verilen ücretsiz taşıma desteğine düzenleme gelmesi, en azından üstlerindeki yükü hafifletmek adına esnafımız için yeni ve rahatlatıcı bir düzenlemeye gidilmesi gerekiyor."