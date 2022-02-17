Sözleşmeli personele kadro çalışması ne zaman başlayacak?
3600 ek gösterge çalışmasından sonra sözleşmeli personel için kadro çalışması başlayacak.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 17 Şubat 2022 11:17
3600 ek gösterge çalışması 16 Şubat itibariyle başladı. 2. toplantı 16 Mart 2022 tarihinde yapılacak.
Çalışmanın yıl ortasına kadar tamamlanması öngörülüyor. Yıl sonuna kadar da yasalaşması bekleniyor.
3600 ek gösterge çalışması tamamlandıktan sonra sıra sözleşmeli personele gelecek.
Haziran ayından sonra da sözleşmeli personele kadro çalışması başlayacak. Yine 3600 ek göstergede olduğu gibi sözleşmeli personele kadro çalışması da yıl sonuna kadar yasalaşacak.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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