Devrilen otomobildeki polis memuru yaşamını yitirdi

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Hastaneye kaldırılan diğer iki yaralının tedavileri sürüyor.

Durumu ağır olan polis memuru Bulut, yakındaki özel bir hastanede tedaviye alındı. Bulut, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri kaza yerine giderek yaralılara müdahale etti.

Kazada otomobildeki polis memuru Ahmet Bulut ile iki kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 01 EH 920 plakalı otomobil, Doktor Sadık Ahmet Bulvarı ile Hilmi Kürklü Bulvarı kesişiminde, refüje çarptıktan sonra devrildi.

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