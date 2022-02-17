Konya'da silahla yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede öldü
Konya'nın Karatay ilçesinde silahla yaralanan kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Şubat 2022 12:10
Tatlıcak Mahallesi'nde 16 Şubat'ta Serdar Ö'nün silahlı saldırısı sonucu başından ağır yaralanan Güler G, Konya Şehir Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kadının cenazesi, hastane morguna götürüldü.
Güler G'yi vurduğu öne sürülen ve aracı park halinde bulunan Serdar Ö'nün yakalanması için çalışmalar sürüyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız