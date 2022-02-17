Tekirdağ'da yaklaşık 2 bin kişi Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu

Tekirdağ'da yaklaşık 2 bin kişi, yaşadığı sorunun çözülmesi için Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurdu.

Kamu Denetçiliği Kurumundan (Ombudsmanlık) yapılan açıklamaya göre, idarenin işleyişi ile ilgili şikayet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını, insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlendirilen kurum, çalışmalarını sürdürüyor.

TBMM'ye bağlı bir denetim mekanizması olarak faaliyetlerini sürdüren kurum, halkın ücretsiz avukatlığını yapmasının yanı sıra, vatandaşların idare ile sorunlarını dostane bir şekilde çözüyor ve aldığı kararlar ile idarelere yol gösteriyor.

KDK, idarenin hizmet kalitesinin yükseltilmesine, iyi yönetim ilkelerinin yerleşmesine, insan haklarının gelişmesine, hukukun üstünlüğünün sağlanmasına, hak arama kültürünün yaygınlaşmasına, yönetimin şeffaf ve hesap verebilir olmasına, insan odaklı bir idarenin oluşmasına katkı sağlamaya çalışıyor.

Kamu Denetçiliği Kurumu bu görev ve amaçlar doğrultusunda sürdürdüğü faaliyetleri kapsamında, bir yandan insanların idare ile ilgili şikayetlerini inceleyip çözüm bulmaya çalışırken diğer yandan idareye rehberlik ediyor.

Vatandaşlar, www.ombudsman.gov.tr internet sitesinden, bizzat giderek veya mektup yazarak KDK'ye kolayca başvurabiliyor.

Başvuruların hiçbirinden başvuru parası, harç ve pul parası alınmıyor.

- KDK'ye başvurdu evsel katı atık bedeli iptal edildi

Kamu Denetçiliği Kurumuna Tekirdağ'dan da 2 bine yakın başvuru yapıldı.

Vatandaşlar kamu kurumlarıyla yaşadıkları sorunları internet sitesi üzerinden başvuru yaparak KDK'ye iletti. Tekirdağlılar en fazla başvuruyu ekonomi, maliye ve vergi, adalet, milli savunma ve güvenlik ile kamu personel rejimi konularında yaptı.

Tekirdağ'dan başvuruda bulunan bir kişi, sahibi olduğu iş yeri için "evsel katı atık toplama ve taşıma bedeli" adı altında ilgili belediyenin ücret çıkardığını, hatta bu bedelin tahsili için ilgili kanuna göre ödeme emri belgesi düzenlediğini, söz konusu bedelin hangi mevzuata göre düzenlendiğine ilişkin bilgi verilmediğini bildirdi.

Söz konusu bedelin tahsili için abonelik sözleşmesinin yapılması gerektiğini ancak idarece abonelik sözleşmesi yapılmadan doğrudan abone yapılmış sayıldığını, "evsel katı atık toplama ve taşıma bedeli" adı altında toplanan bu ücretin diğer vatandaşları da mağdur ettiğini iddia eden kişi, adına düzenlenen ödeme emri belgesinin iptal edilmesi için KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, başvuran hakkında tesis edilen işlemlerin iptal edilmesi için ilgili belediyeye tavsiye kararı verdi. KDK'nin kararının ardından ilgili belediye sorunu çözerek başvurucuya çıkarılan evsel katı atık toplama ve taşıma bedelini iptal etti.

- Yanlış kesilen HGS cezası iptal edildi

Tekirdağ'da başka bir kişi, farklı plakalardaki araç veya araçların geçişlerine ait ücretin kendi OGS ve HGS hesabından alındığını fark ederek hemen ilgili idareye başvurduğunu ancak cevap alamadığını belirtti.

Bunun üzerine bu kişi, Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurarak gerekli incelemelerin yapılıp mağduriyetinin giderilmesini ve haksız tahsilatın iade edilmesini talep etti.

KDK, gerekli inceleme ve araştırmaları yaparak ilgili idare ile sorunun çözülmesi için görüştü.

İlgili idare, vatandaşın mağduriyetinin giderildiğini KDK'ye bildirdi.