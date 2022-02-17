2022 EKPSS tercih sonuçları açıklandı

'Döviz kuru istikrara kavuştu, sırada enflasyon var'
'Döviz kuru istikrara kavuştu, sırada enflasyon var'
Sağlık sigortalarında 100TL net indirim
Sağlık sigortalarında 100TL net indirim
Bakan Dönmez: Esnafa yaklaşık yüzde 25 indirim olacak gibi görünüyor
Bakan Dönmez: Esnafa yaklaşık yüzde 25 indirim olacak gibi görünüyor
Kadına yönelik şiddette iyi hal indirimi kalkıyor
Kadına yönelik şiddette iyi hal indirimi kalkıyor
Maske zorunluluğu kalkacak mı?
Maske zorunluluğu kalkacak mı?
YDS başvuruları başladı...Bu yıl 81 ilde uygulanacak
YDS başvuruları başladı...Bu yıl 81 ilde uygulanacak
Sabah Gazetesi: Memurların 3600 ek gösterge listesi belli oldu!
Sabah Gazetesi: Memurların 3600 ek gösterge listesi belli oldu!
Yakın zamanda yeni bir öğretmen ataması olmayacak
Yakın zamanda yeni bir öğretmen ataması olmayacak
Mehmet Barlas: YÖK, devrimsel bir karar aldı
Mehmet Barlas: YÖK, devrimsel bir karar aldı
İhtiyaç sahiplerine doğal gaz yardımı için başvurular yarın başlayacak
İhtiyaç sahiplerine doğal gaz yardımı için başvurular yarın başlayacak
Yurt içi piyasalar TCMB'nin faiz kararını bekliyor
Yurt içi piyasalar TCMB'nin faiz kararını bekliyor
4 Kamu kurumu 100 personel almak için ilana çıktı
4 Kamu kurumu 100 personel almak için ilana çıktı
Bakan Koca: Düşünmek için çok zamanı olacak
Bakan Koca: Düşünmek için çok zamanı olacak
Binali Yıldırım elektrik tarifelerinde yapılacak yeni düzenlemeyi anlattı
Binali Yıldırım elektrik tarifelerinde yapılacak yeni düzenlemeyi anlattı
Meyve sebzede organize işler: Tezgaha gelene kadar 10 kat artıyor
Meyve sebzede organize işler: Tezgaha gelene kadar 10 kat artıyor
Yurtta kalan öğrencilerin beslenme yardımı 750 TL'ye yükseltildi
Yurtta kalan öğrencilerin beslenme yardımı 750 TL'ye yükseltildi
8 belediye daha sudaki KDV'yi yüzde 1'e düşürdü
8 belediye daha sudaki KDV'yi yüzde 1'e düşürdü
Hafta sonu 15 ilde kar yağışı bekleniyor
Hafta sonu 15 ilde kar yağışı bekleniyor
Vaka sayıları açıklandı: 94 bin 176 vaka, 271 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 94 bin 176 vaka, 271 vefat
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elektrik tarifeleri yeniden değerlendirilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elektrik tarifeleri yeniden değerlendirilecek
Erdoğan: Halihazırdaki en önemli sorunumuz yüksek enflasyon
Erdoğan: Halihazırdaki en önemli sorunumuz yüksek enflasyon
Konut fiyat artışında yeni rekor
Konut fiyat artışında yeni rekor
1 aylık bebeğe koronavirüs aşısına soruşturma izni verilmedi
1 aylık bebeğe koronavirüs aşısına soruşturma izni verilmedi
Optimar açıkladı: Bu pazar seçim olsa kimin oyu kaç olur?
Optimar açıkladı: Bu pazar seçim olsa kimin oyu kaç olur?
'1 Milyon İstihdam' projesine kayıtlar başladı
'1 Milyon İstihdam' projesine kayıtlar başladı
Belediyeden '8,6 milyon TL'lik yolsuzluk' iddiasına suç duyurusu
Belediyeden '8,6 milyon TL'lik yolsuzluk' iddiasına suç duyurusu
10 öğrencisine tacizden tutuklanan Müdürün dosyası kabarık
10 öğrencisine tacizden tutuklanan Müdürün dosyası kabarık
O üniversite işçilerine yüzde 94 zam yaptı
O üniversite işçilerine yüzde 94 zam yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu, törende selamlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu, törende selamlaştı
Bakan Çavuşoğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu
Bakan Çavuşoğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu
Erdoğan açıkladı, gıdada toplamda yüzde 14 indirim gerçekleşecek
Erdoğan açıkladı, gıdada toplamda yüzde 14 indirim gerçekleşecek
Ana sayfaHaberler ÖSYM Açıklamaları

2022 EKPSS tercih sonuçları açıklandı

ÖSYM, EKPSS kapsamında yapılan atamaların sonuçları açıklandığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 17 Şubat 2022 12:50
Yazdır
2022 EKPSS tercih sonuçları açıklandı

(17 Şubat 2022)

2022-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

05 - 14 Ocak 2022 tarihleri arasında yayımlanan 2022-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzunda belirtilen kurallara göre Kılavuzda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 17 Şubat 2022 tarihinde saat 12.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Sonuçlara ulaşmak için Tıklayınız.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
YDS başvuruları başladı...Bu yıl 81 ilde uygulanacak
YDS başvuruları başladı...Bu yıl 81 ilde uygulanacak
ÖSYM, DUS tercihlerini alacak
ÖSYM, DUS tercihlerini alacak
Adalet Bakanlığı İcra Müdür Yardımcılığı sınavı başvuruları başladı
Adalet Bakanlığı İcra Müdür Yardımcılığı sınavı başvuruları başladı
2022-YKS başvuru kılavuzu yayımlandı
2022-YKS başvuru kılavuzu yayımlandı
ÖSYM'den Diyanet MBSTS sınavı için geç başvuru imkanı
ÖSYM'den Diyanet MBSTS sınavı için geç başvuru imkanı
ÖSYM'de sözleşmeli bilişim personeli alım başvurular başladı
ÖSYM'de sözleşmeli bilişim personeli alım başvurular başladı

Bu Habere Tepkiniz

2022 EKPSS tercih sonuçları açıklandı

2022 EKPSS tercih sonuçları açıklandı

ÖSYM, EKPSS kapsamında yapılan atamaların sonuçları açıklandığını duyurdu.
Sözleşmeli personele kadro çalışması ne zaman başlayacak?

Sözleşmeli personele kadro çalışması ne zaman başlayacak?

3600 ek gösterge çalışmasından sonra sözleşmeli personel için kadro çalışması başlayacak.
Hemen başvurun, kredi kartınız evinize gelsin

Hemen başvurun, kredi kartınız evinize gelsin

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama/12-ay-10000-tl-kredi?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=099-faizli-ve-masrafsiz_adv1438
Diyanet personeli de GYS istiyor

Diyanet personeli de GYS istiyor

Milli Eğitim Bakanlığından sonra Diyanet İşleri Başkanlığı da GYS istiyor
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Kamu Denetçiliği Kurumu da yaş şartı koydu

Kamu Denetçiliği Kurumu da yaş şartı koydu

Kamu Denetçiliği Kurumu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi sözleşmeli personel alımında yaş şartı aradı!
Personel alımında eşitler arası yarışma ilkesi ihlal ediliyor!

Personel alımında eşitler arası yarışma ilkesi ihlal ediliyor!

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, sözleşmeli personel alımında KPSS ön lisans ve lisans puanına sahip adayların aynı pozisyona başvurabilmesine yönelik hatalı bir ilan açtı!
Zabıta amirleri özel hizmet tazminatı sorunu için çözüm bekliyor

Zabıta amirleri özel hizmet tazminatı sorunu için çözüm bekliyor

Zabıta amiri ve komiserlerinin özel hizmet tazminatı sorunu çözüm bekliyor
Vekaleten bölüm başkanı olan kişi mali haklardan yararlanabilir mi?

Vekaleten bölüm başkanı olan kişi mali haklardan yararlanabilir mi?

Sayıştay vekaleten bölüm başkanlığına ders yükü muafiyeti uygulanmasında kamu zararı olmadığına hükmetti!
MEB, Baş/Uzman Öğretmenlik için beklemek zorunda değil!

MEB, Baş/Uzman Öğretmenlik için beklemek zorunda değil!

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenleri başöğretmen veya uzman öğretmen yapabilmek için 15/01/2023'ü beklemek zorunda değil
Adalet Bakanlığı İcra Müdür Yardımcılığı sınavı başvuruları başladı

Adalet Bakanlığı İcra Müdür Yardımcılığı sınavı başvuruları başladı

ÖSYM yapmış olduğu açıklamada Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı başvurularının başladığını bildirdi.
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 1 Nisan 2022.
Kuruluş Osman 83. Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 83. Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman dizisi 83. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman 23 Şubat 2022 Çarşamba akşamı ATV'de...
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2022
Sessiz mutfağın eşsiz aşçıları

Sessiz mutfağın eşsiz aşçıları

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin halk üniversitesi olan BUSMEK bünyesinde açılan pasta-yemek yapım kursuna katılan işitme engelli kadınlar, işaret diliyle eğitim alarak mutfaktaki hünerlerini sergiledi.  