Yaşlı kadını yangından sırtında taşıyarak kurtaran polislere başarı belgesi
Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı kadını evinden sırtında taşıyarak kurtaran polis memuru ve ekip arkadaşları başarı belgesi ile ödüllendirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Şubat 2022 13:20
Vali Zülkif Dağlı, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Dursun Ali Şekerci ile polis memurları Mehmet Parlak ve Yakup Şahin'i makamında kabul etti.
Emniyet mensuplarını tebrik eden Dağlı, Şekerci, Parlak ve Şahin'e başarı belgesi verdi.
İncesu Yalı Mahallesi'nde Rıza Kaya'ya ait evin kiler bölümünde dün yangın çıkmış, yangın sırasında evde mahsur kalan ve yaşlılığa bağlı sorunlar nedeniyle yürüyemeyen Rıza Kaya'nın kayınvalidesi Mevlüde Yılmaz (95), polisler tarafından kurtarılmıştı.Polis, evde mahsur kalan yaşlı kadını yangından sırtında taşıyarak kurtardı Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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