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Konya'da vergi kaçakçılığı operasyonunda 11 hükümlü yakalandı

Hükümlülerin, sahte fatura düzenleyerek devleti 105 milyon lira zarara uğrattıkları öne sürüldü

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Şubat 2022 14:34
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Konya'da vergi kaçakçılığı operasyonunda 11 hükümlü yakalandı

Konya'da sahte faturalarla vergi kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 11 hükümlü, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte fatura düzenleyerek devleti 105 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen grubun yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kişilerin, vergi kaçakçılığının yanı sıra, "çıkar amaçlı suç örgütüne üyelik", "örgüt propagandası yapma", "tefecilik" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından haklarında toplam 83 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Harekete geçen polis, belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonda 11 hükümlüyü yakaladı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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