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Çanakkale'de müsilaj tekrar görüldü

Marmara ve Ege Denizi'nde geçtiğimiz yıl balıkçıların kabusu haline gelen müsilaj yeniden yüzünü göstermeye başladı. Hafta sonu Çanakkale Boğazı'nda balık avına çıkan Çanakkale Kent Konseyi Başkanı ve Cevatpaşa Mahalle Muhtarı Kızoğlu, denizin üzerinde öbeklenmiş müsilaj görüntülerini cep telefonuyla kaydetti

Kaynak : DHA
Eklenme : 17 Şubat 2022 15:12
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Deniz salyası olarak da bilinen müsilaj geçtiğimiz yıl Mart ayında Marmara ve Ege Denizi'nde ortaya çıkmış hem balıkçıları hem de turizm sektörünü olumsuz yönde etkilemişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın girişimleriyle Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ'da temizleme çalışmaları başlatılmıştı.

Yapılan girişimlerin sonucunda Temmuz ayının başlarında müsilaj tabakası denizin dibine çekilmişti. 12 Şubat Cumartesi günü Nara Burnu açıklarında teknesiyle balık avına çıkan Çanakkale Kent Konseyi Başkanı ve Cevatpaşa Mahalle Muhtarı Evren Kızoğlu, müsilajın boğazda yeniden kendini göstermesini cep telefonuyla kayıt altına aldı.

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