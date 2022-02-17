Muğla'da 7 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, sözleşmeli personel alımında KPSS ön lisans ve lisans puanına sahip adayların aynı pozisyona başvurabilmesine yönelik hatalı bir ilan açtı!

Anayasa Mahkemesi, 24 Şubat 2022 tarihli Genel Gündemi açıkladı. Mahkeme 5 dosyayı esastan karar bağlayacak olup; 14 dosyada ise ilk incelemeyi yapacak

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında "FETÖ üyeliği" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Y.Ç, İ.E, M.K, Y.S, T.G. M.K, ve F.G'nin kentte olduğunu belirledi.

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