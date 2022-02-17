Anayasa Mahkemesi 24 Şubatta 5 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi'nin esastan görüşeceği konular şu şekilde:

. 6/8/2019 tarihli ve (43) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

. 21/12/2019 tarihli ve 7197 sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

. 19/12/2020 tarihli ve 7258 sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

. 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanunu'na 27/5/2007 tarihli ve 5673 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle eklenen ek 18. maddesinde yer alan "...uygulanacak disiplin cezaları..." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

. 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 341. maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin kamulaştırma bedeline ilişkin davalar yönünden iptaline karar verilmesi talebi.

Mahkemenin ilk incelemeyi yapacağı dosyalardan biri ise sağlık personeline ilişkin. 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 12. Maddesinin ikinci fıkranda yer alan, "Şiddetin vuku bulduğu sağlık kurum ve kuruluşunda, faile veya yakınına mağdurun verdiği hizmeti verebilecek başka sağlık personeli ve yardımcı sağlık personeli bulunması halinde hizmet ilgili diğer personel tarafından verilir." Hükmü.