Anayasa Mahkemesi 24 Şubatta 5 dosyayı esastan görüşecek
Anayasa Mahkemesi, 24 Şubat 2022 tarihli Genel Gündemi açıkladı. Mahkeme 5 dosyayı esastan karar bağlayacak olup; 14 dosyada ise ilk incelemeyi yapacak
Anayasa Mahkemesi'nin esastan görüşeceği konular şu şekilde:
. 6/8/2019 tarihli ve (43) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
. 21/12/2019 tarihli ve 7197 sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
. 19/12/2020 tarihli ve 7258 sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
. 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanunu'na 27/5/2007 tarihli ve 5673 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle eklenen ek 18. maddesinde yer alan "...uygulanacak disiplin cezaları..." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.
. 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 341. maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin kamulaştırma bedeline ilişkin davalar yönünden iptaline karar verilmesi talebi.
Mahkemenin ilk incelemeyi yapacağı dosyalardan biri ise sağlık personeline ilişkin. 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 12. Maddesinin ikinci fıkranda yer alan, "Şiddetin vuku bulduğu sağlık kurum ve kuruluşunda, faile veya yakınına mağdurun verdiği hizmeti verebilecek başka sağlık personeli ve yardımcı sağlık personeli bulunması halinde hizmet ilgili diğer personel tarafından verilir." Hükmü.
|
Sıra No
|
Esas Sayısı
|
Konusu
|
İnceleme Evresi
|
Türü
|
1
|
E.2022/5
|
2/12/2021 tarihli ve (87) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
|
İlk
|
İptal Davası
|
2
|
E.2022/10
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi
|
31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'nun 43. maddesinin 24/6/2021 tarihli ve 7329 sayılı Kanun'un 17. maddesiyle değiştirilen (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ".uyarma, kınama ve hizmete kısmi süreli devam cezaları hariç." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.
|
İlk
|
İtiraz
Başvurusu
|
3
|
E.2022/6
|
24/11/2021 tarihli ve 7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
|
İlk
|
İptal Davası
|
4
|
E.2022/9
Çorum İnfaz
Hakimliği
|
13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 107. maddesinin (12) numaralı fıkrasında yer alan ".kasıtlı bir suç işlemesi." ibaresinin "sırf askeri suçlar" yönünden ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.
|
İlk
|
İtiraz
Başvurusu
|
5
|
E.2022/15
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi
|
A. 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun mülga 3. maddesinin (I) numaralı fıkrasının (B) bendinin,
B. 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 6. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin,
iptallerine karar verilmesi talebi.
|
İlk
|
İtiraz
Başvurusu
|
6
|
E.2022/7
Antalya 4. Asliye Hukuk Mahkemesi
|
12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 377. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan ".her halde iade talebine konu olan hükmün kesinleşmesinden itibaren on yıldır." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.
|
İlk
|
İtiraz
Başvurusu
|
7
|
E.2022/16
Antalya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi
|
12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 377. maddesinin (1) numaralı fıkrasının bentlerini bağlayan hükmünün ".her halde iade talebine konu olan hükmün kesinleşmesinden itibaren on yıldır." bölümünün iptaline karar verilmesi talebi.
|
İlk
|
İtiraz
Başvurusu
|
8
|
E.2022/17
Antalya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi
|
12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 377. maddesinin (1) numaralı fıkrasının bentlerini bağlayan hükmünün ".her halde iade talebine konu olan hükmün kesinleşmesinden itibaren on yıldır." bölümünün iptaline karar verilmesi talebi.
|
İlk
|
İtiraz
Başvurusu
|
9
|
E.2022/8
Konya Bölge İdare Mahkemesi 1. Vergi Dava Dairesi
|
11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un 5. maddesinin (4) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan ".indirim, mahsup ve iade konusu yapılmaz." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.
|
İlk
|
İtiraz
Başvurusu
|
10
|
E.2022/11
Konya 1. İcra Hukuk Mahkemesi
|
4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'na 9/6/2021 tarihli ve 7327 sayılı Kanun'un 21. maddesiyle eklenen geçici 16. maddenin iptaline karar verilmesi talebi.
|
İlk
|
İtiraz
Başvurusu
|
11
|
E.2022/12
|
17/12/2021 tarihli ve 7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun bazı hükmelerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
|
İlk
|
İptal Davası
|
12
|
E.2022/13
Bandırma Sulh Ceza Hakimliği
|
13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Kanun'un 36. maddesiyle değiştirilen 65. maddesinin sekizinci fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.
|
İlk
|
İtiraz
Başvurusu
|
13
|
E.2022/18
İzmir 35. Asliye Ceza Mahkemesi
|
7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na 2/1/2014 tarihli ve 6514 sayılı Kanun'un 47. maddesiyle eklenen ek 12. maddeye 15/4/2020 tarihli ve 7243 sayılı Kanun'un 28. maddesiyle eklenen ikinci fıkranın iptaline karar verilmesi talebi.
|
İlk
|
İtiraz
Başvurusu
|
14
|
E.2022/14
Samsun Vergi Mahkemesi
|
6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 10/6/1994 tarihli 4001 sayılı Kanunun 12. maddesiyle değiştirilen 27. maddesinin (4) numaralı fıkrasına 19/1/2022 tarihli ve 7351 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle eklenen beşinci cümlenin iptaline karar verilmesi talebi.
|
İlk
|
İtiraz
Başvurusu
|
15
|
E.2022/1 (Siyasi Parti-İhtar)
|
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, yapılan uyarıya rağmen Parti tüzüğünün 27., 31. ve geçici 3. maddelerine ilişkin aykırılıkları 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun hale getirmeyen Dayatmasız Yaşam Partisine, bu aykırılıkların giderilmesi için aynı Kanun'un 104. maddesi uyarınca ihtar kararı verilmesi talebi.
|
(Siyasi Parti-İhtar)
|
16
|
E.2019/96
|
6/8/2019 tarihli ve (43) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
|
Esas
|
İptal Davası
|
17
|
E.2020/32
|
21/12/2019 tarihli ve 7197 sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
|
Esas
|
İptal Davası
|
18
|
E.2021/26
|
19/12/2020 tarihli ve 7258 sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
|
Esas
|
İptal Davası
|
19
|
E.2021/2
Erzurum 2. İdare Mahkemesi
|
18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanunu'na 27/5/2007 tarihli ve 5673 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle eklenen ek 18. maddesinde yer alan "...uygulanacak disiplin cezaları..." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.
|
Esas
|
İtiraz
Başvurusu
|
20
|
E.2021/34
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 39. Hukuk Dairesi
|
12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 341. maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin kamulaştırma bedeline ilişkin davalar yönünden iptaline karar verilmesi talebi.
|
Esas
|
İtiraz
Başvurusu