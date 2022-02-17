Sakarya Üniversitesi doktorlarının yeni ameliyat yöntemi ödül aldı

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Ramazan Aydemir, Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Can ve araştırma görevlisi Dr. Ahmet Can Çakmak, kalp damar hastalığı tedavisinde "dünyada ilk kez uygulanan" bir ameliyat yöntemi geliştirdi. Yöntemin en büyük özelliği; koroner arter fistülünü tam olarak kapatırken sistemin düşme veya hastanın damarında kaybedilme riskini ortadan kaldırması olarak ön plana çıkıyor.

Doğuştan kalp damar hastası 42 yaşındaki erkek hasta, uygulanan yeni yöntemle sağlığına kavuştu.

Geliştirilen ameliyat yöntemi, Türk Girişimsel Kardiyoloji Vakfı tarafından düzenlenen "Kardiyovasküler Sempozyum 2022"de, "En İyi Girişimsel Vaka Ödülü" yarışmasında birinciliğe layık görüldü.