Görevlendirme yapılan belediyelerde de su tarifelerinde indirim yapılacak

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, sözleşmeli personel alımında KPSS ön lisans ve lisans puanına sahip adayların aynı pozisyona başvurabilmesine yönelik hatalı bir ilan açtı!

Anayasa Mahkemesi, 24 Şubat 2022 tarihli Genel Gündemi açıkladı. Mahkeme 5 dosyayı esastan karar bağlayacak olup; 14 dosyada ise ilk incelemeyi yapacak

Erdoğan'ın çağrısının ardından, görevlendirme yapılan belediyelerde de su tarifelerinde en az yüzde 7 indirim yapılacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, AK Partili belediyelerden su tarifelerinde en az KDV indirimi kadar indirim yaparak enflasyonla mücadeleye katkıda bulunmalarını istedi.

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