Araştırma görevlilerinin lisansüstü programlara yerleştirme sonuçları açıklandı

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi lisansüstü eğitim kontenjanlarına tercih işlemleri sonuçlanmıştır. Sonuçları öğrenmek için tıklayınız.

Öncelikli Alan kapsamında lisansüstü eğitim programlarına yerleştirilmesi uygun bulunan araştırma görevlilerinin yerleştirildikleri üniversitelerin bahar yarıyılı d?ers başlangıç tarihlerini de göz önünde bulundurarak aşağıdaki belgelerle birlikte en geç 25.02.2022 tarihi mesai bitimine kadar lisansüstü eğitim yapmak için yerleştirildikleri üniversitelerin ilgili enstitülerine başvurmaları gerekmektedir.

1. ALES sonuç belgesi.

2. Yabancı dil sınav sonuç belgesi.

3. Lisans transkripti.

4. Öncelikli Alan araştırma görevlisi kadrosuna atandığına dair belge?

Not: Kayıt işlemlerinde istenilebilecek diğer belgeler için lütfen ilgili enstitülerle iletişime geçiniz.

Üniversitelerin Lisansüstü tercih sonuçlarına ulaşabilmeleri için aşağıdaki yolu izlemeleri gerekmektedir.

YÖKSİS-Personel İşlemleri-Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlileri Yerleştirme Sonuçları