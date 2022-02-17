Barakada çıkan yangında emekli öğretmen hayatını kaybetti

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, sözleşmeli personel alımında KPSS ön lisans ve lisans puanına sahip adayların aynı pozisyona başvurabilmesine yönelik hatalı bir ilan açtı!

Anayasa Mahkemesi, 24 Şubat 2022 tarihli Genel Gündemi açıkladı. Mahkeme 5 dosyayı esastan karar bağlayacak olup; 14 dosyada ise ilk incelemeyi yapacak

Yangının, yemek yapıldığı sırada odadaki yatak ve yorganların alev alması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

Gebiz Mahallesi girişindeki arsada bulunan ve emekli öğretmen Necmettin Yıldıran'ın (89) yalnız yaşadığı tek odalı barakada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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