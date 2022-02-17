Bodrum'da yanan ormanlık alan kaçak hafriyatla doldu

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Bodrum'da geçtiğimiz yıl meydana gelen orman yangınlarında binlerce hektar alan yanarak kül oldu. Yaz sezonun sona ermesiyle Bodrum'da tekrar inşaat sezonu açıldı. Bazı inşaat firmaları Dereköy ve Yaka Mahallesi'nde yangınlarda zarar gören ormanlık alan içerisine kaçak hafriyat ve moloz döktü. Yeşillendirilecek alanlara hafriyat döküldüğü bilgisi üzerine bölgede inceleme yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, gördüğü manzara karşısında şok oldu.

Yanan sahalara moloz atanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulacağını söyleyen Aras, en yüksek oranda cezai işlem uygulanacağını belirterek, "Gelen ihbarlar üzerine 2 gün önce gidip sahada tespit çalışmasını yaptık. Özellikle Dereköy ve Yaka arasındaki Kavak dediğimiz 5 bölgede ciddi bir kaçak hafriyat dökümü tespit ettik. Oralarda kaçak yapılaşmaya yönelik alanlarda tespit ettik. İş makinesi çalışıyordu ve doğal bitki örtüsü tahrip ediliyordu. Orası çok ciddi bir yangın geçirmişti. O yangında hepimiz canımızı ortaya koyduk ve yangını söndürmeye çalıştık doğa parçasını korumak için ancak gittik gördük ki yanan bölgelerde özellikle derelerin içerisine kaçak hafriyat dökümü yapılıyor. Bununla ilgili tespitlerimizi yaptık. Kaçak hafriyat derken, inşaat artıkları var burada, yine bazı inşaatlardan çıkan hafriyatlar getirilmiş o bölgeye. Birkaç hafriyat firması tarafından buralara dökülüyor ve bizde bunları tespit ettik. Hepsinin tutanaklarını tuttuk, numunelerini aldık, hem belediye encümeni vasıtasıyla hem Çevre İl Müdürlüğü vasıtasıyla bunlara en üst perdeden cezalarını yazacağız. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Kaçak dökümlere karşı firmalar takip ediliyor" dedi.