Büyükşehir Belediyesi toplu sözleşme hükmünü uygulamıyor
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 6. dönem toplu sözleşmede yer alan hükme rağmen, AFAD taşra teşkilatında istihdam edilen personeli toplu ulaşımdan ücretsiz yararlandırmıyor.
2021 yılında imzalanan toplu sözleşmenin 16. maddesine göre AFAD taşra teşkilatı personelinin resmi üniformalı bulundukları sürece belediyeler tarafından işletilen toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanması gerekmektedir.
Ancak Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne verdiği cevabi yazıda, belediye seyahat kartları yönetmeliğinde bir düzenleme bulunmadığı için, toplu sözleşme hükmünü uygulamayacağını belirtmiştir.
İçişleri Bakanlığı merkez birimi olan AFAD Başkanlığı 31 aralık 2021 tarihinde
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına yazdığı resmi yazıda, AFAD
Başkanlığında görev yapan personelin resmi üniformalı oldukları sürece anılan
madde hükmünden yararlandırılması için gereğinin yapılmasını istemişti.
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