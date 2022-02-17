Tacizden tutuklanan Tabip Odası Başkanı tahliye edildi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, sözleşmeli personel alımında KPSS ön lisans ve lisans puanına sahip adayların aynı pozisyona başvurabilmesine yönelik hatalı bir ilan açtı!

Anayasa Mahkemesi, 24 Şubat 2022 tarihli Genel Gündemi açıkladı. Mahkeme 5 dosyayı esastan karar bağlayacak olup; 14 dosyada ise ilk incelemeyi yapacak

İtiraz dilekçesinde kararın kesinleşmediğini ve müvekkilinin kaçma şüphesi olmadığını ifade eden Paksoy, tahliye talebinde bulundu.

Muayene sırasında Tiyekli'nin kendisine istismarda bulunduğu iddiasında bulunan 17 yaşındaki genç kız şikayetçi oldu

Dulkadiroğlu ilçesindeki bir aile sağlığı merkezinde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki genç kız, kardeşi ile birlikte aile hekimi Dr. Lütfi Tiyekli'ye muayeneye gitti.

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