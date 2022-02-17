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Amasya'da suya büyük indirim: Tonu 1 lira

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin belediyelere su tarifesinde indirim çağrısının ardından Amasya Belediyesi, şebeke suyunun tonunu 1 lira 20 kuruştan 1 liraya indirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Şubat 2022 19:09
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Belediye Başkanı Mehmet Sarı, gazetecilere, sosyal adaleti ön planda tutan bir belediye olmaya çalıştıklarını söyledi.

Amasya'da daha önce 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olmak üzere su fiyatlarına yüzde 50 indirim yaptıklarını ve suyun tonunu 1 lira 20 kuruştan verdiklerine dikkati çeken Sarı, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün su faturaları ile ilgili bir açıklamaları oldu. Bundan bir saat önce de Sayın Genel Başkanımızın MHP'li belediyelere yazılı talimatları var. Gönderilen yazıda, 'Vatandaşlarımızı bir noktada rahatlatabilmek kaydıyla su ücretlerinin ucuzlatılması' ibaresi yer alıyor. Zaten Türkiye'de en ucuz suyu veren bizdik. Suyun tonu bizde zaten 1 lira 20 kuruştu. Gelen talimatla kaliteli ve berrak içebileceğiz suyu 1 liraya indirdik. Hani bir tabir var ya, 'sudan ucuz', biz bu tabiri kaldırdık. Sudan ucuz hiçbir şey yok Amasya'da. 'En ucuz su faturası nerede?' diye sorarsanız, 'Amasya' diyoruz."

Son üç yıldır ramazan ayı boyunca şebeke suyunu ücretsiz hale getirdiklerini, üniversite öğrencilerine ücretsiz su hizmeti verdiklerini anlatan Sarı, şunları kaydetti:

"Hangi siyasi partiden kim kendini nasıl görmek istiyorsa, ben onun siyasi partilisiyim ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin Amasya Belediye Başkanıyım, tavrımız bellidir. Önce asaletli, adaletli, hakkaniyetli davranmak ve öyle bir duruş sergilemek için mücadele ediyoruz. Onun için adaletli bölüşmeye, sosyal adalete, sosyal nizama dikkat ederek Amasya'mıza elimizden geldiği kadar hizmet etmek için gayret göstereceğiz. Sayın Genel Başkanımız, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 'Çalışmak ve başarmak mecburiyetindesiniz' talimatıyla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan sadece dua bekliyoruz."

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