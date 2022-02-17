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Türk heyeti, İsrailli yetkililerle görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın yer aldığı heyet, İsrail Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Şubat 2022 20:46
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Türk heyeti, İsrailli yetkililerle görüştü

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kalın ve Önal'ın bulunduğu Türk heyeti, İsrail Dışişleri Bakanı Genel Direktörü Alon Ushpiz, İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi Genel Direktörü Eyal Shviki ve bu kurumlardan üst düzey isimlerle görüştü.

Görüşmelerde, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretin hazırlıkları, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı belirtildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un, iki ülke yetkilileri arasındaki görüşmeye kısa süreli katılıp, Türk heyetini "Hoş geldiniz" diyerek selamladığı kaydedildi.

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