Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı muhalefetin diline dolandı! İlk paylaşım Akşener'den

Son albümünü 2017 yılında yayınlayan megastar Tarkan, yeni şarkısı Geççek'in 17 Şubat'ta hayranlarıyla buluşacağını açıklamıştı. Saatler 21.00'i gösterdiğinde Tarkan'ın YouTube hesabından merakla beklenen şarkı yayınlandı. Şarkı kısa sürede sosyal medyanın zirvesine yerleşti.

POLİTİK MESAJ OLARAK ALGILANDI



Sosyal medyada Tarkan'ın yeni şarkısında geçen "Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çilede bitçek, hadi yeter artık fena bunaldık, düş babam artık düş yakamızdan" şeklindeki sözler için politik bir mesaj verildiği yorumları yapıldı.

İLK PAYLAŞIM MERAL AKŞENER'DEN



Bu gelişmelerden sonra siyasilerden de peş peşe Tarkan paylaşımı geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından Tarkan'ın Geççek şarkısını paylaşarak, "Çoğu gitti az kaldı" dedi. Akşener'in bu paylaşımı iktidara gönderme olarak anlaşıldı.

CHP CEPHESİNDEN PAYLAŞIMLAR GELDİ



Akşener'in paylaşımına ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de söz konusu şarkıyı paylaştı. Öztrak, şarkının sözlerini paylaşırken Soyer de, "Sevgili Tarkan'ın söylediği gibi 'O çiçekten günler çok yakında. Geççek, geççek" ifadelerini kullandı.