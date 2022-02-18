18 Şubat 2022'den önemli gündem başlıkları.

Meteoroloji, 16 Şubat 2022 hava tahmin raporunu yayımladı. MGM'den alınan son bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde kar yağışı etkisi altına giren İstanbul'a kar ve sağanak yeniden gelecek

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, sözleşmeli personel alımında KPSS ön lisans ve lisans puanına sahip adayların aynı pozisyona başvurabilmesine yönelik hatalı bir ilan açtı!

Anayasa Mahkemesi, 24 Şubat 2022 tarihli Genel Gündemi açıkladı. Mahkeme 5 dosyayı esastan karar bağlayacak olup; 14 dosyada ise ilk incelemeyi yapacak

1- 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na Çin'de biatlon, curling, serbest stil kayak ve sürat pateninde madalya mücadeleleriyle devam edilecek.

3- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Allame Muhammed İkbal'in kabrini ziyaret edecek, "Mevlana Celaleddin Rumi ve Dr. Allame Muhammed İkbal Felsefesi Konferansı"na katılacak.

1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde düzenlenen Savunma Politikası ve İnovasyon Forumu'nda konuşma yapacak.

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü, TÜHİS ve Türkiye Yol-İş Sendikası arasında gerçekleştirilecek İstişare Toplantısı'na katılacak.

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, basın toplantısı düzenleyecek, valiliği ziyaret edecek, Mehmet Vehbi Dinçerler Spor Salonu'nun açılışına iştirak edecek, Gençlerle Buluşma etkinliğine katılacak, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle istişare toplantısı yapacak.

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