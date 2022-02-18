Fiyat Etiketi Yönetmeliği değişti! İndirimli satışlarda yeni dönem

Fırsatçıların indirim tuzağını önleyecek yeni düzenleme ile indirimli malın önceki fiyatının tespitinde son 30 gün içindeki en düşük fiyat esas alınacak.

KDV indiriminin ardından bazı fırsatçıların ürünlere önce zam yaptığı ardından ise yüzde 7'lik KDV indirimini yansıttıklarının ortaya çıkmasının ardından Ticaret Bakanlığı, indirimli satışlarla ilgili yönetmelikte değişiklik yaptı. İndirimli satılan mal veya hizmetin satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri etikette gösterilecek.

İndirimlerde son 30 gün içindeki en düşük fiyat esas alınacak

İndirimli malın indirimden önceki fiyatının tespitinde son 30 gün içindeki en düşük fiyat esas alınacak. Sebze meyvede indirim hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak.

Yeni düzenleme 1 mart'tan itibaren geçerli olacak

İndirimle ilgili konulara dair ispat yükümlülüğü satıcıda olacak. Yeni kararlar 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak.

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara göz açtırılmayacak

Fahiş fiyat artışı yapanlar 10 bin ila 100 bin lira, stokçuluk yaptığı tespit edilenler ise 100 bin ila 2 milyon lira arasında para cezasına çarptırılacak.