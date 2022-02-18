Kravat artık kurtaramaz: Kadına yönelik şiddette iyi hal indirimi kalkıyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Adalet Komisyonu üyeleriyle önceki gün bir araya geldi. Toplantıda, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek yargı paketleriyle ilgili değerlendirmelerin yapıldığı öğrenildi.

Bakan Bozdağ'ın da "Hazırlıklarımız sürüyor. Yargı paketlerine kaldığımız yerden devam edeceğiz" dediği belirtildi. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Yargı Reformu Stratejisi (YRS) ve İnsan Hakları Eylem Planı (İHEP) doğrultusunda 6. yargı paketi çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

EN KISA SÜREDE MECLİS'E GELECEK

Bunun yanı sıra kadına karşı şiddette mücadelenin de gündeme geldiği toplantıda, Bozdağ'ın, "Öncelikli gündemimiz kadına yönelik şiddetle mücadeleyle ilgili düzenleme olacak. En kısa sürede Meclis gündemine getirilecek" ifadesini kullandığı öğrenildi.

'KRAVAT' İNDİRİMİ KALDIRILIYOR

Bozdağ'ın dikkat çektiği konuyla ilgili "Acil Eylem Paketi" hazırlıklarına hız verildiği belirtildi. Adalet Bakanlığı'nın teknik çalışmalarını yaptığı ve mart ayında Meclis gündemine getirilmesi planlanan pakette, iyi hal indiriminde değişiklikler içeren düzenlemeler yer alacak.

Buna göre, sanıklar kravat taktığı için iyi hal indirimi alamayacak. Bakan Bozdağ, daha önce yaptığı açıklamada, "Kravata göre, boyun bükmeye göre indirimler üzerinde durup bu konuda da yeni adım atmak gerektiğine inanıyorum. İyi hal indirimi, kravattan, elbiseden, bıyıktan, saçtan, sakaldan değil, suçun failinin gerçek pişmanlığı üzerinden uygulanan bir ceza indirim nedenidir" değerlendirmesini yapmıştı.

ISRARLI TAKİBE CEZA

Yine tek taraflı ısrarlı takip, ayrı bir suç olarak düzenlenecek. Bir kadını fiziki ya da haberleşme yoluyla ısrarlı bir şekilde takip eden kişiler cezalandırılacak. Önümüzdeki günlerde, çalışmaların detaylı bir şekilde ele alınması için yeni bir toplantının daha yapılacağı öğrenildi.

Toplum vicdanını yaralıyordu

Kadına karşı işlenen suçlarda mahkemenin faillerle ilgili karar verirken 'iyi hal indirimi' yapması sadece mağduru ya da onun yakınlarının değil toplumun vicdanını da yaralıyor. Özellikle suçluların 'kravat taktığı' için iyi hal indirimden yararlanması büyük tepkilere yol açıyor. Ancak hakimlerin 'her kravat takana' iyi hal indirim uygulamak gibi bir zorunluluğu bulunmuyor. Uygulamada ise bu yönde alınmış çok sayıda karar bulunuyor.

7 BIÇAK DARBESİNE CEZA İNDİRİMİ

Son olarak, Kayseri'de boşandığı Nihan Atay'ı işlettiği kuaförde uzaklaştırma kararına rağmen 7 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Ramazan Uygur, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 'iyi hal' indirimi uygulanarak 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yine geçtiğimiz aylarda verilen karara göre, İstanbul'da Hakkı Dündar, pırlanta ve takı tasarımcısı Gamze Ceylan'ı tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada önce müebbet hapse çarptırıldı, daha sonra duruşmadaki iyi hal, tutum ve davranışları nedeniyle cezası 25 yıla indirildi.

YARGITAY DA ONADI

Karar, Yargıtay tarafından da onandı. Antalya'da da başka masadaki genç kıza 5 kez dans teklifinde bulunan ancak her defasında reddedilen, çıkan tartışmanın ardından eline bıçak alıp kendisine engel olmak için arkasından sarılan Gökhan Demirtaş'ı bıçaklayarak öldüren Metehan Kurtulget, indirimle 25 yıl hapse mahkum oldu.

İyi hal indirimi nedir

Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesinde düzenlenen iyi hal indirimi, herhangi bir suçla hakim karşısına çıkan failin alacağı cezayı hafifletecek koşullara sahip olma durumudur. Yani, yargılama sonucunda failin, verilen cezanın yasa ile belirlenen "failin geçmişi, sosyal ilişkileri, yargılama sırasındaki tutum ve davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri" gibi nedenlerle indirilmesi anlamına geliyor. Buna göre, hükmedilecek ceza ağırlaştırılmış müebbet ise takdiri indirim sonucunda müebbet hapse çevrilmekte, müebbet hapis cezası verilecek durumlarda ise 25 yıl hapis cezasına düşürülmekte. Yine bunun dışında hükmedilen hapis cezalarında da 1/6 oranında indirim yapılmakta.

Osman Özgan