4 anket şirketi, canlı yayında sonuçları paylaştı
4 anket şirketi, canlı yayında sonuçları paylaştı
Kaskoda 100TL net indirim
Kaskoda 100TL net indirim
'Hepiniz Atatürk'ün elini ayağını öpeceksizin!' demişti, Metiner tepki gösterdi
'Hepiniz Atatürk'ün elini ayağını öpeceksizin!' demişti, Metiner tepki gösterdi
45 ilde FETÖ operasyonu: 114 gözaltı kararı
45 ilde FETÖ operasyonu: 114 gözaltı kararı
18 Şubat 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
18 Şubat 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
4 milyon haneye doğal gaz desteği başvuruları bugün başlıyor
4 milyon haneye doğal gaz desteği başvuruları bugün başlıyor
Sıla Şentürk ölüme adım adım böyle sürüklenmiş
Sıla Şentürk ölüme adım adım böyle sürüklenmiş
Elektrik düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu
Elektrik düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu
Cemre önce nereye düşecek? Havaya mı toprağa mı?
Cemre önce nereye düşecek? Havaya mı toprağa mı?
Pensilvanya'dan aday olan Mehmet Öz Gülen'i savundu
Pensilvanya'dan aday olan Mehmet Öz Gülen'i savundu
Kravat artık kurtaramaz: Kadına yönelik şiddette iyi hal indirimi kalkıyor
Kravat artık kurtaramaz: Kadına yönelik şiddette iyi hal indirimi kalkıyor
Fiyat Etiketi Yönetmeliği değişti! İndirimli satışlarda yeni dönem
Fiyat Etiketi Yönetmeliği değişti! İndirimli satışlarda yeni dönem
Milli Eğitim Müdürlüğü ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiasına dava
Milli Eğitim Müdürlüğü ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiasına dava
TBB Başkanı Çakar: Bu enflasyon bu ivmeyle devam etmeyecek
TBB Başkanı Çakar: Bu enflasyon bu ivmeyle devam etmeyecek
Doğalgaz yardımından kimler yararlanacak? İşte detaylar
Doğalgaz yardımından kimler yararlanacak? İşte detaylar
Mücadele ettiği SMA'yı doktora tezi konusu seçti
Mücadele ettiği SMA'yı doktora tezi konusu seçti
Erdoğan'ın çağrısı sonrası suda indirim kararları gelmeye başladı
Erdoğan'ın çağrısı sonrası suda indirim kararları gelmeye başladı
Son 24 saatte 92 bin 406 yeni vaka, 258 vefat
Son 24 saatte 92 bin 406 yeni vaka, 258 vefat
3600 ek gösterge çalışmalarında ayrıntılar netleşiyor
3600 ek gösterge çalışmalarında ayrıntılar netleşiyor
65 yaş ve üzeri için ilaç dağıtımına başlandı
65 yaş ve üzeri için ilaç dağıtımına başlandı
Fatih Kaymakamlığından İBB yardım paralarıyla ilgili açıklama
Fatih Kaymakamlığından İBB yardım paralarıyla ilgili açıklama
MHP ve BBP'den de belediyelere talimat: 'Su fiyatlarında indirim yapın'
MHP ve BBP'den de belediyelere talimat: 'Su fiyatlarında indirim yapın'
Komisyon'dan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığını kaldırma kararı
Komisyon'dan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığını kaldırma kararı
Dünya'nın en iyi genç üniversiteleri açıklandı: İşte Türkiye'den listeye girenler
Dünya'nın en iyi genç üniversiteleri açıklandı: İşte Türkiye'den listeye girenler
AFAD, personel alımında sözlü sınav takvimini açıkladı
AFAD, personel alımında sözlü sınav takvimini açıkladı
Araştırma görevlilerinin lisansüstü programlara yerleştirme sonuçları açıklandı
Araştırma görevlilerinin lisansüstü programlara yerleştirme sonuçları açıklandı
EKPSS kura ile yerleştirme sonuçları da açıklandı
EKPSS kura ile yerleştirme sonuçları da açıklandı
16 yaşındaki Sıla'nın katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı
16 yaşındaki Sıla'nın katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı
İl Milli Eğitim Müdürünü tehdit eden personel gözaltına alındı
İl Milli Eğitim Müdürünü tehdit eden personel gözaltına alındı
Okul müdürü tacizden tutuklanmıştı, Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Okul müdürü tacizden tutuklanmıştı, Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
SHM müdürü, sosyolog ve 6 aylık eşi kazada hayatını kaybetti
SHM müdürü, sosyolog ve 6 aylık eşi kazada hayatını kaybetti
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Sıla Şentürk ölüme adım adım böyle sürüklenmiş

Sıla Şentürk ölüme adım adım böyle sürüklenmiş: Katil Hüseyin Can Gökçek ile ilgili iğrenç detay ortaya çıktı

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 18 Şubat 2022 08:10
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Türkiye, Giresun'da internetten tanıştığı Hüseyin Can Gökçek tarafından katledilen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'e ağlıyor. Sıla'nın katledilmesiyle ilgili detaylara SABAH ulaştı. Sıla'nın 2019'da internet ortamında tanıştığı Hüseyin Can Gökçek ile 5-6 kez Giresun'a yüz yüze görüştüğü ailenin de ilişkiyi öğrenmesi üzerine zanlıyı Giresun'a çağırdıkları, bu esnada zanlının telefonundaki uygunsuz resimleri görünce katilin "sapık" olduğunu görüp şikayetçi oldukları, yaşananların ardından Sıla Şentürk ile Hüseyin Can Gökçek'in Trabzon'a kaçtığı, orada yakalanan zanlının "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandığı öğrenildi.

Giresun'da Yalı Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Sıla Şentürk, ailesiyle kaldığı evin yatak odası kısmında boğazı kesilmiş halde bulundu. Olayla ilgili 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ordu-Giresun Havalimanında yakalanarak gözaltına alındı. Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili detaylara ulaşıldı. Katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek ile Sıla'nın annesi Asiye Şentürk ve halası Hayriye Ö. ve yakınlarının ifadelerine başvuruldu.

TANIŞMAYA GELDİ "SAPIK" OLDUĞU FARK EDİLDİ

Mekatronik-CNC uzmanı olarak Ankara'da çalışan katil zanlısının Sıla Şentürk ile 2019 yılı Aralık ayında sosyal medya üzerinden tanıştığı, 2020 ve 2021 yılı Mart ayına kadar zanlının toplamda 5-6 kez Giresun iline geldiği belirlendi.


Sıla ile yüz yüze görüşen Sıla'nın ailesinin ilişkilerini öğrenmeleri üzerine tanışmak amacıyla Giresun'a gelen zanlının ailenin evinde 5 gün kaldığı bu sırada Hüseyin Can'ın cep telefonunda Sıla'nın ailesinin uygunsuz fotoğraflar görmesi üzerine Hüseyin Can'ı şikayet ettikleri belirlendi.

Sıla ile zanlının Trabzon'a kaçtığı, ailenin şikayeti üzerine de Trabzon'da yakalanan Hüseyin Can Gökçek'in geçen yıl Mart ayında "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan tutuklanarak cezaevine konulduğu ortaya çıktı.

ZANLI CEZAEVİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA SILA YANINA KAÇMIŞ

Hüseyin'in tutuklanması üzerine Sıla'nın mahkeme kararıyla Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimleri (ÇOKİM) kaldığı, ailenin ve Sıla'nın talebi üzerine zanlının tutuklu olması nedeniyle 07 Nisan 2021'de Sıla'nın ailesine teslim edildiği belirlendi. Şikayetten vazgeçilmesi üzerine Hüseyin Can Gökçek'in cezaevinden çıktıktan sonra Ankara'ya gittiği, Sıla'nın ise Hüseyin'in cezaevinden çıkmasından kısa bir süre sonra Hüseyin Can Gökçek'in yanına giderek bir ay yanında kaldığı belirlendi.

SILA'NIN AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Sıla'nın ailesinin, evlendirme vaadiyle Hüseyin ve Sıla'yı ikna ederek Giresun iline getirdikleri ve aileler arasında nişan yaptıkları, bu tarihten sonra Hüseyin'in Ankara iline döndüğü, bu zaman zarfında Sıla'nın ailesi ve Hüseyin Can Gökçek arasında kıskançlık sebebiyle tartışmalar yaşandığı, 11 Kasım 2021'de görülen Cinsel İstismar davasının duruşmasında Sıla'nın ailesinin Hüseyin Can Gökçek'ten tekrar şikayetçi olduğu ve nişanın şikayet sonrası bozulduğu öğrenildi.

SILA SEVGİ EVLERİNDE KALMIŞ

Sıla'nın Hüseyin'den şikayetçi olmaması ve ailesi ile birlikte kalmak istememesi üzerine, ailenin de Sıla'nın tekrar evden kaçmasından endişe ve talebi doğrultusunda Savcı talimatıyla Sevgi Evlerine teslim edildiği ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce danışmanlık tedbiri uygulandığı bu esnada ise Sıla'nın 7 Aralık 2021'de dilekçe vererek Hüseyin'den şikayetçi olmak istediği, Hüseyin Can Gökçek ile aralarında herhangi bir birlikteliğin kalmadığını söylediği öğrenildi.

ŞİKAYETTEN VAZGEÇMEDİKLERİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Hüseyin Can Gökçek'in geçen Ocak ayında Sıla ile Giresun'da yüz yüze görüştükleri, zanlının olaydan birgün önce otobüs ile Ankara'dan Giresun'a iline geldiği, Bulancak ilçesinde otobüsten indiği, taksi ile Sıla'nın evine gittiği ve evde Sıla ile görüştüğü, daha sonra Turizm Uygulama Otelinde konakladığı, olay sabahı da Sıla'nın evine gittiği belirlendi. Kapıyı Sıla'nın açtığı, evde Sıla ve babaannesinin bulunduğu, Sıla ile aralarındaki mahkeme konusunu konuştuklarını, Sıla'nın şikayetinden vazgeçmeyeceğini söylemesi üzerine, Hüseyin'in "şikayetinizden neden vazgeçmiyorsunuz" dediği sonrasında tartıştıkları, tartışma sonrasında zanlının evin giriş katında bulunan mutfak kısmına giderek bıçak aldığı ve Sıla'nın bulunduğu odaya çıkarak birden fazla bıçak darbesi ile saldırdığı, sonrasında olayda kullandığı bıçağı evin içerisine atarak evden kaçtığı belirlendi.

KAPAT [X]

Sahil kısmında taksiye binerek Bulancak ilçesini sonrasında ise Ordu -Giresun Havalimanına gittiği belirlendi. Ailenin ve Sıla'nın herhangi bir koruma kararı taleplerinin de olmadığı öğrenildi. Zanlının Emniyetteki sorgusu sürüyor.

AİLE BAKANLIĞI: EN AĞIR CEZAYI ALMASI İÇİN MÜDAHİL OLACAĞIZ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Caninin mümkün olan en ağır cezayı alması için davaya müdahil olunacaktır" açıklamasında bulundu.

Bakanlığın açıklamasında, 2020 yılında staj için kurulan WhatsApp grubunda tanışan Sıla Şentürk ve Hüseyin Can Göçek'ın aralarında duygusal yakınlık geliştiği ifade edilerek, "22 Mart 2021 tarihinde bu ilişkinin Sıla Şentürk'ün ailesi tarafından onaylanmaması sebebiyle Sıla Şentürk, ailesi tarafından şiddete maruz kalmıştır." denildi. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Gelişen olaylar neticesinde kız çocuğu ve zanlı birlikte kaçmıştır. İkisi polis tarafından yakalanmıştır. 25 Mart 2021'de kız çocuğu hakkında acil koruma kararı alınmış ve bakanlığımıza bağlı bir kuruluşa yerleştirilmiştir. Bu süreçte Hüseyin Can Göçek de hakkında yapılan şikayete istinaden tutuklanmıştır. Sanığın mahkemeye yüzde 50 oranında engelli olduğuna dair rapor ibraz etmesi ve Sıla Şentürk'ün şikayetini geri çekmesi üzerine sanık tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmiştir. Sıla, 16 Kasım 2021'de savcılık kararıyla ikinci kez acil korunma kararı alınarak yeniden bakanlığımıza bağlı bir kuruluşta korumaya alınmıştır. 7 Aralık'ta ailesinin yanına dönmüştür. 20 Ocak 2022'de yapılan en son görüşmede, çocuk veya ailesi tarafından herhangi bir risk ve tehdit durumundan bahsedilmemiş ve bu yönde bir başvuruda bulunulmamıştır."

HALİT TURAN

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Okulda düşen 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Okulda düşen 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren polis memuruna, ağırlaştırılmış müebbet
Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren polis memuruna, ağırlaştırılmış müebbet
Hırsızlardan vatandaşa pişkin cevap: Sanane senin malın mı?
Hırsızlardan vatandaşa pişkin cevap: Sanane senin malın mı?
45 ilde FETÖ operasyonu: 114 gözaltı kararı
45 ilde FETÖ operasyonu: 114 gözaltı kararı
Uykuda dijital soygun! Mobil bankacılığa girip kredi çekmişler
Uykuda dijital soygun! Mobil bankacılığa girip kredi çekmişler
Ünlü profesör 'Vatana hizmet ediyorsun' diyerek dolandırılmış
Ünlü profesör 'Vatana hizmet ediyorsun' diyerek dolandırılmış

Bu Habere Tepkiniz

Büyükşehir Belediyesi toplu sözleşme hükmünü uygulamıyor
Büyükşehir Belediyesi toplu sözleşme hükmünü uygulamıyor
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 6. dönem toplu sözleşmede yer alan hükme rağmen, AFAD taşra teşkilatında istihdam edilen personeli toplu ulaşımdan ücretsiz yararlandırmıyor.
Asilde aranan şartları taşımayanlara vekalet ücreti ödenmemesi angarya yasağına girer mi?
Asilde aranan şartları taşımayanlara vekalet ücreti ödenmemesi angarya yasağına girer mi?
Sayıştay Temyiz Kurulu 23.06.2021 tarihli toplantısında karara bağladığı dosyaları yayınladı. Yayınlanan dosyalardan üçü birbiriyle aynı olup; asilde aranan şartları taşımayanlara vekalet görevinden kaynaklı tazminat farkının ödenmesi oluşturmaktadır.
2022'de ek gelir elde etmenin 5 online yöntemi
2022'de ek gelir elde etmenin 5 online yöntemi
Anayasa Mahkemesi 24 Şubatta 5 dosyayı esastan görüşecek
Anayasa Mahkemesi 24 Şubatta 5 dosyayı esastan görüşecek
Anayasa Mahkemesi, 24 Şubat 2022 tarihli Genel Gündemi açıkladı. Mahkeme 5 dosyayı esastan karar bağlayacak olup; 14 dosyada ise ilk incelemeyi yapacak
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
2022 EKPSS tercih sonuçları açıklandı
2022 EKPSS tercih sonuçları açıklandı
ÖSYM, EKPSS kapsamında yapılan atamaların sonuçları açıklandığını duyurdu.
Sözleşmeli personele kadro çalışması ne zaman başlayacak?
Sözleşmeli personele kadro çalışması ne zaman başlayacak?
3600 ek gösterge çalışmasından sonra sözleşmeli personel için kadro çalışması başlayacak.
YDS başvuruları başladı...Bu yıl 81 ilde uygulanacak
YDS başvuruları başladı...Bu yıl 81 ilde uygulanacak
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) 81 ilde gerçekleştirilecek. Sınava başvurular 17-28 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılabilecek.
Diyanet personeli de GYS istiyor
Diyanet personeli de GYS istiyor
Milli Eğitim Bakanlığından sonra Diyanet İşleri Başkanlığı da GYS istiyor
Kamu Denetçiliği Kurumu da yaş şartı koydu
Kamu Denetçiliği Kurumu da yaş şartı koydu
Kamu Denetçiliği Kurumu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi sözleşmeli personel alımında yaş şartı aradı!
Personel alımında eşitler arası yarışma ilkesi ihlal ediliyor!
Personel alımında eşitler arası yarışma ilkesi ihlal ediliyor!
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, sözleşmeli personel alımında KPSS ön lisans ve lisans puanına sahip adayların aynı pozisyona başvurabilmesine yönelik hatalı bir ilan açtı!
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 1 Nisan 2022.
Kuruluş Osman 83. Bölüm Fragmanı
Kuruluş Osman 83. Bölüm Fragmanı
Kuruluş Osman dizisi 83. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman 23 Şubat 2022 Çarşamba akşamı ATV'de...
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2022
Kalite, Bursa'da 520 yıllık gelenek
Kalite, Bursa'da 520 yıllık gelenek
?Kanun name-i İhtisab-ı Bursa? ile 520 yıl önce dünyanın ilk kalite standardının hazırlandığı Bursa?da kaliteden taviz vermeyen Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de 6 yönetim sistemini entegre kullanan ilk ve tek Büyükşehir Belediyesi oldu. 