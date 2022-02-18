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8 milyar dolar yatıracaklar: Fonlar sanayiye geliyor

Körfez'in dev fonları gözünü Türkiye'ye dikti. Tarımdan sanayiye, turizmden ulaşıma bu yıl 8 milyar dolarlık yatırım yapılacak. Anadolu'ya yayılan yatırımların ön anlaşmaları tamamlandı.

Eklenme : 18 Şubat 2022 08:25
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8 milyar dolar yatıracaklar: Fonlar sanayiye geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'yle yeniden kurduğu diplomasi trafiği Körfez ülkelerini harekete geçirdi. Türkiye'de büyüme fırsatını kaçırmak istemeyen Ortadoğulu fonlar sanayi yatırımlarına odaklandı. Bu yıl Ortadoğu'dan toplam 8 milyar dolarlık yatırım bekleniyor.

Tarım, savunma ve endüstriyel sanayi, teknoloji, petrokimya, ulaşım ve altyapı teknolojileri, turizm ve sağlık sektörlerindeki şirketlere yapılacak olan yatırımların ön anlaşmaları yapıldı. Türkiye'nin farklı illerine yapılacak yatırımlarda sanayi yatırımlarından ağırlıklı payı Kocaeli, Bursa, Yalova ve İstanbul alıyor. Tarımda Antalya, Konya ve Aksaray'a yatırım yapan fonlar, turizmde ise Muğla ve İzmir'de otel yatırımlarıyla ilgileniyor. Petrokimya yatırımında ise Kocaeli ve İzmir öne çıkıyor.

TARIMA 2 MİLYAR DOLAR

Dünyada pandemiyle birlikte daha da önce çıkan gıda sektörü fonların da odağına girmiş durumda. Türkiye'de undan salça fabrikalarına ve seraya kadar birçok alana odaklanan fonlar, bu yıl tarıma 2 milyar dolarlık yatırım yapacak. Bu sektörle Bahreyn'in önde gelen fon şirketi Ithmaar Bank B.S.C, Katar Yatırım Otoritesi'nin tarım yatırımları yapan fonu Hasad Food ve Suudi Arabistan fonu Sanabil Investment ilgileniyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜKLERİ

Fonların gözdesi sanayi sektörü. Qatar Investment Authority, Abu Dabi Emirliği'nin fonu Abu Dhabi Investment Authority ve Suudi Arabistan Para Ajansı'na bağlı dünyanın üçüncü büyük varlık fonu Sama Foreign Holding endüstriyel sanayi ve teknoloji sektöründeki şirketlere toplam 4 milyar dolar yatıracak.

ULAŞTIRMAYA 1.5 MİLYAR $

Körfez fon şirketleri ulaşım sektöründeki şirketlere de 1.5 milyar dolar yatırım planlıyor. Emirates Investment Authority, International Petroleum Investment Company ve Gulf Finance House, petrokimya ve ulaşım altyapı teknolojileri sektörlerinde ortaklık arayışında.

Turizmde ise toplam 500 milyon dolarlık yatırım için düğmeye basan Investment Corporation Of Dubai, Sanabil Investment ve Mumtalakat Holding Company, İzmir ve Muğla'da otel ve sağlık turizmi yatırımı için görüşüyor.

YATIRIM ÜSSÜ OLUYORUZ

Ortadoğu Ekonomi Platformu Başkanı Erdin Özel, Ortadoğulu fonların son iki yılda reel ekonomiye toplam 12 milyar dolarlık yatırım yaptığını hatırlatarak, "Bu yıl için de toplam 8 milyar dolarlık yatırım planlıyorlar. Bu yatırımların bir çoğunun ön anlaşmaları imzalandı. Bu rakamın içinde BİST ve swap anlaşmaları yok. Doğrudan sanayi ve reel yatırımcıya yapılacak yatırımlar. Tarım ve gıda başta olmak üzere, enerji, savunma sanayi, petrokimya ve ulaşım altyapı hizmetleri sektörlerinde hizmet veren şirketlere yapacaklar" dedi. Türkiye'nin özellikle ihracattaki başarılı performansı ve yeni ekonomi modeliyle dikkatleri üzerine çektiğini anlatan Özel, "Ülkemiz stratejik konumu nedeniyle dünyanın yatırım üssü olmaya başladı" diye konuştu.

AL DAAR'DAN 80 MİLYON $

Al-Daar Investments Türkiye Temsilcisi Halit Sönmez, 6 yılda gayrimenkul, sanayi ve fintech sektörlerine 1.2 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını belirterek, "Bu yıl yeşil enerjiye 80 milyon dolarlık yatırım planladık. Afyon'da 35 milyon dolarlık GES, Isparta Burdur'da 20 milyon dolarlık alçı taşı madeni yatırımı yapacağız. İki yatırım 2023 ilk çeyrekte bitecek. Bodrum ve Çanakkale'de de turizm yatırımı planlıyoruz" dedi.

HANGİ FONLAR GELECEK?

Hasad Food: Katar Yatırım Otoritesi'nin tarım alanına odaklanan yatırım kolu. Türkiye'de tarım sektörüne yatırım planlarını daha önce ilan etmişlerdi.

Ithmaar Bank B.S.C.: Bahreyn merkezli İslami perakende bankası.

Sanabil Investments: Özel yatırımlara yılda yaklaşık 2 milyar dolar yatıran finansal yatırım şirketi.

Qatar Investment Authority: Katar Yatırım Otoritesi (QIA) dünyanın en büyük 11'inci ulusal varlık fonu. Yatırım portföyünde ilk sıralarında Almanya, İngiltere, Fransa, ABD, Çin, Rusya, Avustralya ve Türkiye var.

Abu Dhabi Investment Authority: Abu Dabi Yatırım Otoritesi (ADIA), Abu Dabi Emirliği'nin fonu. Fonun büyüklüğü yaklaşık 650 milyar dolar.

SAMA Foreign Holdings: Suudi Arabistan Para Ajansı'na bağlı ülkenin ulusal varlık fonu. 700 milyar dolarlık büyüklüğe sahip olan fon, dünyanın üçüncü büyük varlık fonu arasında yer alıyor.

Emirates Investment Authority: Birleşik Arap Emirlikleri federal hükümetinin fonu. 2007'de kuruldu.

International Petroleum Investment Company: Uluslararası Petrol Yatırım Şirketi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin devlete ait bir şirketi. Piyasa değeri 5 milyar dolar.

Gulf Finance House: GFH Financial Group, merkezi Bahreyn olan yatırım bankası. Kuruluşundan bu yana 5 milyar doların üzerinde yatırım topladı.

KAPAT [X]

Investment Corporation Of Dubai: Dubai fonu. Büyüklüğü 300 milyar dolardan fazla.

Mumtalakat Holding Company: Bahreyn Krallığı'nın fonu. 14 ülkede 60'tan fazla kuruluşta hisse sahibi olan fonun Avrupa, Amerika, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da yatırımları bulunuyor.

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