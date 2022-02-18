'Hepiniz Atatürk'ün elini ayağını öpeceksizin!' demişti, Metiner tepki gösterdi

Mehmet Metiner, Fatih Altaylı'nın "Hepiniz Atatürk'ün elini ayağını öpeceksiniz" sözlerine Twitter hesabından tepki gösterdi.

Fatih Altaylı'nın söz konusu cümleleri kurmasının ardından program konuklarının tepkisiz kalmasına sitem eden Metiner, şu ifadeleri kullandı:

Bir moderatör kalkıp içlerinde çok değer verdiğim isimlerin konuk olduğu programda "Hepiniz Atatürk'ün elini ayağını öpeceksiniz" diyor. O onurlu arkadaşlarımızdan biri çıkıp 'Haddini bil! Bizimle bu üslupla konuşamazsın!' demedi ya asıl ona yanarım. Çok yazık!"

NE OLMUŞTU?

Fatih Altaylı, Habertürk TV'de yayınlanan Teke Tek programında, "Hepiniz sonunda Atatürk'ün elini ayağını öpeceksiniz. Adam yüz sene önce Araplara taraf olmayın demiş, sen burada Arap'ı tanıyorsun" dedi.