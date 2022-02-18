Dolar haftayı yükselişle kapattı
Dolar kuru günü 13.64 seviyelerinden, euro ise 15.49 liradan tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Şubat 2022 18:25
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|13,6050
|13,6060
|13,6470
|13,6480
|Avro
|15,4660
|15,4670
|15,4940
|15,4950
|Sterlin
|18,4870
|18,5800
|18,5290
|18,6220
|İsviçre Frangı
|14,7440
|14,8180
|14,8040
|14,8780
|ANKARA
|ABD Doları
|13,5750
|13,6550
|13,6170
|13,6970
|Avro
|15,4260
|15,5060
|15,4540
|15,5340
|Sterlin
|18,4270
|18,6370
|18,4690
|18,6790