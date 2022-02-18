Gaziantep'te Aile Sağlığı Merkezi'ni talan eden şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te kapalı olan Aile Sağlığı Merkezi'ne girdikten sonra yağma yaparak binlerce liralık zarara yol açan ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışma ile yakalanan M.A. isimli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde merkez Şahinbey ilçesine bağlı Ünaldı Mahallesi'ndeki 31 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde yaşanmıştı. İddiaya göre 7 Şubat'tan beri kapalı olan ASM'nin başka bir yere taşınması için karar alınmıştı. Toplam 7 aile hekiminin çalıştığı ASM'nin alt bodrum katını mesken edinen ve madde bağımlısı olduğu ileri sürülen bir şahıs, geçtiğimiz günlerde ASM'nin kapısını kırarak içeri girmişti.

ASM talan edildi, elektronik eşyaların hepsi çalındı

Binanın içini tarumar eden ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen M.A. isimli şahıs, adeta binayı yağmaladı. Elektronik cihazlardan ilaçlara kadar ASM'de ne var ne yok her şeyi çalan madde bağımlıları binanın içini boşalttı. ASM'nin elektrik kablolarının bile söküldüğü, bazı masa ve sedyelerinin ise parçalandığı belirlendi.

ASM'yi yağmalayan şüpheli şahıs tutuklandı

Yaşanan yağma olayı sonrası çalışma yapan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen bir şahsın kimliğini ve yerini tespit etti. M.A. şüpheli şahıs, adresine yapılan baskın sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet'ten açıklama

Konu ile ilgili Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Şahinbey ilçemizde bulunan 31 Nolu Aile Sağlık Merkezinde 04.02.2022 ve 13.02.2022 tarihlerinde meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilerek yakalanan M.A. isimli şüpheli, yapılan yasal işlemlerin ardından 17.02.2022 tarihinde sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi.