Bülent Ecevit Üniversitesi 'en iyi genç üniversiteler' arasında

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İngiltere merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan "Dünya Genç Üniversiteler 2022 Sıralaması" sonuçları açıklandı.

THE sıralaması "eğitim", "araştırma", "atıf", "uluslararası görünüm" ve "sanayi geliri" olmak üzere 5 başlık altında yer alan 13 performans göstergesine göre yapıldı.

2022 verilerine göre Türkiye özelinde sıralamaya girebilen üniversiteler arasında Zonguldak BEÜ 32. oldu, "Dünya Genç Üniversiteler Sıralaması"nda ise 401+ sırasında yer alarak önemli başarı elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, üniversite olarak kalite odaklı büyümeyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, "Faaliyetlerini kaliteli eğitim, topluma hizmet ve uluslararasılaşma alanları altında yoğunlaştıran üniversitemizin THE sıralamasında elde ettiği başarı gurur vericidir. Tüm kalite süreçlerinin etkin ve yaygın yürütüldüğü üniversitemiz, başarısını uluslararası sıralamalara da taşımaktadır. Bu kapsamda nitelikli büyüme ve kalite süreçleri ile uluslararası sıralamalarla ilgili çalışmalara katkı sağlayan akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.