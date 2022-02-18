Mersin'de aktif görevde bulunan öğretmenler dahil 12 gözaltı

Mersin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik örgütün mahrem yapılanmasında yer alan şüphelilere yönelik operasyon yaptı.

Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve aralarında aktif görevde bulunan öğretmenlerinde de yer aldığı 12 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.