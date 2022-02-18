Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 7 tutuklama

?Kanun name-i İhtisab-ı Bursa? ile 520 yıl önce dünyanın ilk kalite standardının hazırlandığı Bursa?da kaliteden taviz vermeyen Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de 6 yönetim sistemini entegre kullanan ilk ve tek Büyükşehir Belediyesi oldu.

Anayasa Mahkemesi, 24 Şubat 2022 tarihli Genel Gündemi açıkladı. Mahkeme 5 dosyayı esastan karar bağlayacak olup; 14 dosyada ise ilk incelemeyi yapacak

Anayasa Mahkemesi, astsubay sınıf okulunda geçen öğrencilik süresinin fiili hizmet kapsamında sayılarak emekli ikramiyesi ve emekli aylığının buna göre hesaplanması istemiyle açılan davalarda verilen ret karalarının hukuka uygun olduğuna karar verdi.

Tazminat ve ek gösterge artışından idari görevlere atanan uzman öğretmenler de yararlanabilir mi?

Şanlıurfa'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aralarında doktor, avukat, öğretmen ve polislerin de bulunduğu 16 kişi gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla, biri ise ev hapsi tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince 14 Şubat'ta FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net