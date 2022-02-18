Emniyet, şehit yakınlarını da atama listesine ekledi

2014 yılında kısmen değişen Emniyet Teşkilatı Atama Yönetmeliğinde, şehit ve gazi eşleri, çocukları, çocuklarının eşleri, kardeşleri ve kardeşlerinin eşleri ile vazife malulü idari polisler ve eşlerine nüfusa kayıtlı oldukları illere atanabilme ve ikinci bölge hizmetinden muaf tutulma imkanı getirilmişti. Bu değişiklikle şehit ailelerine de pozitif ayrımcılık gelmişti.

Buna göre vazife malulü gaziler, şehit yakınları kendi memleketlerinde çalışabilir ve istekleri dışında 2. Bölge (şark) görevinden muaf tutulurlar. Anayasanın pozitif ayrımcılık maddesine göre gazi polisler, talep etmedikleri sürece hiç bir atamaya tabi tutulmuyordu. Ayrıca 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda da bu kişilere ilgili haklar verilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire başkanlığından illere gönderilen yazıda bu personelin atama görecek olması sebebiyle tercih yapması istendi.

2.bölge zorunlu hizmet süresini tamamlayıp mazeret (Engellilik durumu, vazife malüllüğü, şehit kardeşi vb.) sebeplerle atama listesine eklenmeyen personellerin, personel dairesi başkanlığı tarafından 2022 yılı genel atama listesine eklendiği bildirildi.

İşte mağduriyet yaşayan bir emniyet personelinin mesajı:

Bu vatan için kanımızı dökmemiz, psikolojik olarak yıpranmamız yetmez mi? Neden böyle bi zorluğa keyfiyetten itiliyoruz. Gazi arkadaşlarım ve ben bu konuda mağduruz, zorumuza gidiyor. Karşılığı bu olmamalı...

Şehit yakınları ve gazi personel mağdur olmamak için haklarının tekraren yerine getirilmesini talep ediyor.