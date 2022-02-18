Yurt yönetim personelinin 10 puanlık ek ödeme sorunu çözüldü

Kamu görevlilerinin 2022 ve 2023 yıllarında yararlanacağı mali ve sosyal haklan düzenleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme 25 Ağustos 2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

6. Dönem Toplu Sözleşmenin Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolunda görev yapan kamu görevlilerinin yararlanacağı mali ve sosyal haklan düzenleyen Üçüncü Kısım Birinci Bölümünün 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında "Gençlik ve Spor Bakanlığına (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) bağlı yurtlarda yurt yönetim personeli unvanlı pozisyonlarda istihdam edilenlerin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oralarına 10 puan ilave edilir." hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli personelin ek ödemeleri 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde verilen yetkiye istinaden 3.1.2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile düzenlenmiş olup, yurt yönetim personeli unvanlı sözleşmeli personel Karara ekli cetvelin 17. sırasından ek ödeme almaktadır.

Söz konusu Cetvelin 17. Sırasına göre yükseköğrenim mezunu yurt yönetim personelinden

- hizmet süresi 0-7 (dahil) yıl olanların ek ödeme oranı yüzde 70,

- 8-16 (dahil) yıl olanların ek ödeme oranı yüzde 80,

- 17 yıl ve üzeri olanların ek ödeme oranı ise yüzde 90

olarak düzenlenmiştir.

Ayrıca bu oranlara toplu sözleşmeden kaynaklı olarak 10 puan ilave edilmesi gerekmektedir.

Ancak 15 Şubat maaşlarında, sözleşmeli yurt yönetim personelinin ek ödemelerinde sorun yaşanmış, örneğin 7 yıl 1 ay kıdemi olan bazı personele olması gerektiği şekilde 90 puan üzerinden ek ödeme verilirken, aynı kıdemde olup farklı illerde görev yapan bazı personele 80 puan üzerinden ek ödeme verilmiştir.

Bakanlık kaynaklarından aldığımız bilgiye göre, sözleşmeli personelin ek ödemelerinde yaşanan 10 puanlık ek ödeme sorunu çözülmüştür.